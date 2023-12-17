Как построить личный финансовый план на 2024?

В декабре принято не только подводить итоги уходящего года, но и планировать наступающий. Действительно ли финансовое планирование нужно не только предпринимателям? И правда ли, что оно помогает достичь большего благополучия в жизни? Поговорили с Марией Кузнецовой – экспертом по финансам и инвестированию, основательницей компании Frontiers.



Кому нужен финансовый план?

"На самом деле я считаю, что финансовая сфера жизни — такая же важная, как например, семья, карьера, здоровье, личностное развитие. А финансовое планирование (причем и краткосрочное, и долгосрочное) — это базовый навык, которым должен владеть каждый", — поделилась Мария Кузнецова.

Личный финансовый план позволяет:

повысить доходы;

оптимизировать расходы;

поставить финансовые цели;

определить сроки их достижения;

добиться желаемого;

и в конечном счете стать счастливым человеком, у которого удовлетворены все потребности.

Как составить финансовый план?

"Когда мы решаем, какой будет наша жизнь в течение ближайшего года, — это среднесрочное планирование. Конечно, в сегодняшней турбулентной ситуации невозможно заранее предугадать все факторы, которые повлияют на нашу жизнь. Но если у вас есть план, это уже половина успеха. Если появятся какие-то новые обстоятельства, план можно скорректировать, причем в обе стороны", — объяснила эксперт по финансам.

Мария Кузнецова поделилась алгоритмом, по которому вы легко сможете составить личный финансовый план на 2024 год.

1. Решите, чего вы хотите

Первый шаг — целеполагание, то есть постановка цели. Другими словами, здесь нужно сформулировать то, чего вы хотите достичь. Важно, чтобы все цели, которые вы поставите себе на этом этапе, были конкретными, достижимыми и ограниченными во времени.

Например, "съездить в отпуск" — неудачная формулировка. В ней нет конкретики. Более удачно будет так поставить цель: "съездить в отпуск в Сочи на две недели в начале августа".

2. Подсчитайте, сколько денег для этого потребуется

"Конечно, наши цели могут быть не только материальными. Если вы хотите в новом году уделять больше времени семье или чаще заботиться о своем здоровье, это тоже прекрасные цели. Но мы говорим о финансовом планировании, поэтому все цели должны быть измеримы в деньгах", — подчеркнула Мария Кузнецова.

3. Проанализируйте свои доходы и расходы

Подсчитайте, сколько вы ежемесячно зарабатываете и сколько тратите на обязательные покупки и платежи: продукты, услуги ЖКХ, кредиты, обучение детей и т. п. Разница между этими суммами — это деньги, которые вы сможете потратить на:

необязательные покупки;

развлечения;

форс-мажоры (например, лечение или ремонт автомобиля).

Кроме того, именно эти деньги вы сможете направить на достижение своих годовых целей. И чем больше их будет, тем больше вы сможете себе позволить.

"Всегда есть два пути: снизить расходы и увеличить доходы. Я считаю, что стоит фокусироваться на втором и искать возможности зарабатывать больше, чтобы постоянно улучшать качество жизни", — добавила эксперт по финансам.

Как можно увеличить доходы?

пройти обучение и продвинуться по карьерной лестнице;

взять большую рабочую нагрузку;

оформить налоговый вычет на оплату обучения, медицинских услуг и т. п.;

зарабатывать на хобби (например, устраивать фотосессии, если вы любите фотографировать);

начать получать пассивный доход.

"Смысл инвестирования заключается в том, чтобы получать доход, который не будет требовать вашего постоянного участия. Существуют разные инструменты для инвестирования: от банковских депозитов до коммерческих займов бизнесу. Я рекомендую всем, кто хочет получать пассивный доход, начать со своего финансового образования: почитать статьи, пройти бесплатные курсы, разобраться в теме", — уточнила Мария Кузнецова.

Когда вы получите базовые знания в сфере инвестиций, можно будет перейти к практике и начать получать пассивный доход.

4. Составьте стратегию достижения целей

Цели сформулированы. Сроки обозначены. Возможности оценены. Теперь вы можете направлять свободные средства на достижение своих целей. Расставьте приоритеты: какая цель важнее, а какая в случае форс-мажора может подождать? И держите свой личный финансовый план на виду в течение всего года. Во-первых, он будет вас мотивировать. Во-вторых, при необходимости вы станете вносить в него изменения. Например, если удастся увеличить доходы, вы сможете достичь целей быстрее, чем было задумано.