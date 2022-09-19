Объемы производства электрооборудования в Москве выросли на 40%

Столичные предприятия на семь месяцев текущего года нарастили объемы производства электрического оборудования почти на 40%, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов. В городе выпускают световые приборы, электродвигатели, кабели, генераторы, трансформаторы и распределительные устройства.

