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Экономика
Банкротства и монополизм: чем опасны поправки в закон "О рекламе"

Банкротства и монополизм: чем опасны поправки в закон "О рекламе"

На рынка наружной рекламы может появиться монополист в виде так называемого единого оператора.
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В начале июля в Государственную Думу внесен законопроект о создании единого оператора на рынке цифровой рекламы. Он должен будет разработать программный продукт, целью которого будет безопасная передача информации на все цифровые рекламные конструкции. В случае приятия документа коммерческая организация будет наделена беспрецедентными полномочиями, что приведет к банкротству остальных операторов. В числе преференций:

  • право заключения договоров на установку и эксплуатацию цифровых рекламных конструкций на 30 лет без проведения торгов;
  • возможность не соблюдать правила отраслевого законодательства в части безопасности установки рекламных конструкций;
  • предоставление права не получать разрешения на установку и эксплуатацию цифровых рекламных конструкций в муниципальных органах;
  • передача полномочий, принадлежащих муниципальным органам по разработке схемы установки цифровых рекламных конструкций;

Если единый оператор будет иметь право заключать договоры на любых локациях на 30 лет, места, которые выставляются на торги госорганами или муниципалитетом, для других операторов наружной рекламы станут попросту инвестиционно непривлекательными.

Также очевидно, что при несоблюдении правил отраслевого законодательства в части безопасности установки рекламных конструкций велика вероятность аварийных ситуаций, причинения вреда имуществу, жизни и здоровью людей.

В середине июля законопроект приняли в первом чтении. При этом председатель Госдумы Вячеслав Володин довольно четко обозначил требования к этому документу. По словам спикера, этот потенциальный закон должен защищать российские компании и повышать безопасность цифрового информационного пространства страны.

Чтобы достичь вышеуказанные цели, необходимо внести поправки, считает депутат. Пока же озвученные Володиным требования, которые, к слову, поддерживают практически все участники рынка, не имеют ничего общего с законопроектом.

Также стоит обратить внимание на то, что в документе не обозначены последствия возможного банкротства компаний, которые существуют на данный момент. Очевидно, что при таком раскладе страна потеряет десятки тысяч рабочих мест как в рекламном сегменте, так и смежных отраслях.

То есть в отрасли появится монополист, имеющий функции госорганов, а поступлений в бюджет станет гораздо меньше. Многие операторы наружной рекламы попросту обанкротятся, а значит, фактически рынок будет разрушен. Снизится и качество предоставляемых услуг, а их стоимость, напротив, вырастет.

Кроме того, не будет решена главная задача этого документа – уменьшение опасности распространения недостоверной информации. Качественно контролировать эту отрасль может лишь государство, поскольку не является интересантом.

А еще в этом законопроекте нет ничего, что касается стоимости программного продукта, собственником которого будет единый оператор, и из-за чего компания и получит преференции. Впрочем, даже не прописаны конкретные требования к продукту, который планируется разработать.

В данной ситуации стоит вспомнить, что на рынке есть несколько отечественных компаний, которые создали действующий ныне программный продукт, с помощью которого и оказываются услуги. И его стоимость, что немаловажно, достигает вовсе не миллиардов, а миллионов. Имеющийся программный продукт организации готовы модернизировать ради достижения целей, которые озвучил Володин, причем безо всяких льгот.

А пока, по мнению участников рынка наружной рекламы, все инвестиции в этой сфере приостановились, более того целый ряд бизнесов из других сфер внимательно наблюдают, чем закончится идея создания "Единого оператора" и не придет ли такой же "Единый оператор" на их поляну. Это бьет по инвестиционному климату страны в целом. И каждый день пока законопроект существует в том виде, как он внесен сейчас, страна несет экономический ущерб в виде остановке инвестиций в наружной рекламе и в росте осторожности и тревожности частных инвесторов в других отраслях.

ПРОПАЛИ ДОКУМЕНТЫ НА КВАРТИРУ: ЧТО ДЕЛАТЬ?

Фото: Дни.ру
Автор: 19 августа 2022, 15:56 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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