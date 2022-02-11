Россиян предупредили об ограничениях на использование наличных денег

Россиян предупреждают о том, что впредь расплатиться наличными будет сложнее, так как контроль за оборотом реальных денег усиливается в целях борьбы с серым рынком платежей. Теперь вводятся новые ограничения.
В частности в данный момент готовится законопроект, согласно которому сделки с металлолом, стоимость которого превышает определенную сумму, можно будет совершить лишь за безналичный расчет. Далее тенденция по ограничению оборота наличных продолжится: будут приниматься аналогичные меры по отношению к стеклотаре и макулатуре, работе автомастерских и ломбардов.
В некоторых регионах уже активно обсуждается отказ от использования наличных в общественном транспорте, также уже встал вопрос об обналичивании криптовалюты – как считают эксперты, в будущем регулирование может коснуться самых разных сфер.
Как пояснил Life, ограничения в данном вопросе в первую очередь интересны государству. При безналичных транзакциях гораздо проще контролировать денежные потоки и сопоставлять доходы россиян с их расходами. Плюсом для бизнеса в данном вопросе является сокращение издержек на инкассацию. Простые граждане получают выгоду в виде практического удобства – соответствующая инфраструктура для безналичных расчетов будет активно развиваться.
При этом речи о полном запрете реальных денег все же не идет. Эксперты считают, что запретить использование наличных совсем невозможно, однако можно значительно осложнить их оборот.
Ранее Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян.