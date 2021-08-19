Экономист Андрей Шпиленко призвал бизнес еще раз поверить государству

Директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрей Шпиленко выступил на открытии инвестиционного форума "Здесь и сейчас" организованного Правительством Рязанской области. Он призвал бизнес более настойчиво участвовать в выработке своих предложений по улучшению нормативно-правовых актов, связанных с инструментами поддержки промышленности.



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