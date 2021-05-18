Россия опередила США и Европу по ценам на электроэнергию

Цены на электроэнергию для промышленности в России оказались выше, чем в Европе и США.

Российские промышленные потребители отдавали в прошлом году 7,3 цента за киловатт-час. Как утверждают специалисты, по ценам на электроэнергию Россия опередила США (6,6 цента), а также несколько стран Евросоюза – Испанию и Финляндию (по 7,2 цента), Францию (6,9 цента) и Норвегию (3,4 цента).

Представители Министерства энергетики прокомментировали эти данные. По их словам, электроэнергия в России является одной из самых дешевых. В ведомстве уточнили, что оптовые цены сравнимы с тарифами в других странах, но на внутреннем рынке цены на электроэнергию для граждан гораздо ниже.

Специалисты Минэнерго считают такое сопоставление стоимости поверхностным. Они отметили, что важно учитывать изменчивость валютных курсов, влияние цен на электроэнергию на конечную стоимость, а также паритет покупательной способности (соотношение двух или нескольких валют).

В феврале "Дни.ру" сообщили, что цены на электроэнергию в России побили пятилетний рекорд. В 2020 году одноставочная стоимость оптового рынка в европейской части страны и на Урале увеличилась на 3,4%, в Сибири – на 0,6%. По прогнозам аналитиков, электроэнергия со временем будет только дорожать.

Напомним, что одноставочная стоимость состоит из двух компонентов: цены на электроэнергию за сутки вперед и стоимость мощности (то есть готовности поставить энергию в сеть).