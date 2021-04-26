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Общество
Владельцев квартир предупредили о новых штрафах

Владельцев квартир предупредили о новых штрафах

В России вступили в силу новые штрафы для собственников жилья. Подробности Вы узнаете на сайте "Дни.ру".
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Владельцам квартир теперь придется раскошелиться за несвоевременную замену счетчиков воды, газа и электроэнергии. Срок действия прибора обычно указан в специальном паспорте. Также нельзя забывать про голограммы на счетчиках. Если их целостность нарушена, то граждане рискуют нарваться на новые штрафы – в размере пяти тысяч рублей и больше.

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Заместитель генерального директора по правовым вопросам ГК "Юнисервис" Жанна Дубровская предупредила россиян о наказании за выброс мусора, несущего вред здоровью, – ламп, батареек и т.п. Такие предметы нужно сдавать в пункты приема; их можно встретить как в крупных городах, так и небольших населенных пунктах. В противном случае собственникам придется отдать до двух тысяч рублей.

Всех, кто портит имущество в придомовых зонах (сюда относятся урны, скамейки, малые архитектурные формы), теперь будут наказывать штрафом на сумму от 500 рублей. Дубровская также отметила, что в многоквартирных домах продолжает действовать закон о тишине. Соседи, которые шумят в неположенное время, должны будут ответить за свои действия.

Эксперт напомнила, что в 2021 году перестал действовать "карантинный" мораторий на начисление пеней за просроченные платежи за жилищно-коммунальные услуги. Дубровская посоветовала гражданам вовремя оплачивать счета за газ, воду, электричество, теплоснабжение, вывоз мусора, чтобы не нарваться на штрафы. "Это обойдется дороже, чем платить по счетам вовремя", – подчеркнула она.

Ранее "Дни.ру" рассказали, какие новые штрафы грозят дачникам. Так, сбор в лесу валежника может обернуться серьезными последствиями. Кроме того, россияне должны самостоятельно удалять на участке борщевик. Также нельзя ставить слишком высокие заборы и шуметь в неположенное время.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: pixabay.com
Автор: 26 апреля 2021, 11:05 Источник: Прайм ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость710740
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штрафы...штрафы.штрафы...просто становится страшно от этого сумасшествия...скоро штраф введут за то, что родился
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