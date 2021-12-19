Что произойдет с пенсионными выплатами в 2022 году

По действующему законодательству уровень индексации пенсионных выплат должен быть равен уровню инфляции. В текущем году значения были разные, так как пенсионный бюджет был сформирован на 3 года. К концу года будет ясен объем инфляции и в связи с ним пересчитают размер страховой пенсии, рассказал председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.
В 2021 году пенсионеры получали разовые выплаты, которые, по мнению экспертов, менее выгодны для простого населения, чем увеличение пенсии на размер реальной инфляции. А вот для госбюджета более выгоден вариант с выплатами.
Есть и неутешительный прогноз – даже если пенсию индексирую на размер инфляции, уровень жизни пенсионеров понизится из-за того, что цены на продукты растут быстрее, чем на все другие товары, а общий процент считается как среднее. Работающие пенсионеры тоже получат перерасчет с учетом "пенсионных баллов", но сумма будет небольшая.
Социальную пенсию проиндексируют почти на 8% во втором квартале 2022 года, она составит 6401,1 рублей. Государственная пенсия составит 45-75% от зарплаты. Военным и силовикам пенсии поднимут на 4,3%.
С 1 января 2022 года вырастут доплаты за иждивенцев, за «северный» стаж и возраст более 80 лет — по предварительным подсчетам, на 5,8%. С 1 февраля 2022 года также предположительно на 5,8% увеличатся ежемесячные денежные выплаты ряду категорий федеральных льготников.