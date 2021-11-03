В Минсельхозе предупредили россиян о подорожании молочных продуктов

Министерство сельского хозяйства обнародовало информацию о прогнозируемой динамике цен на молочную продукцию. Эксперты предупредили россиян о том, что стоимость молочки может вырасти из-за увеличения себестоимости производства.
В подготовленном специалистами докладе отмечается, что молочная продукция является той категорией, в которой допускается рост цен. Это обусловлено подорожанием кормов для скота, расходных материалов для упаковки и прочих элементов, использующихся в производстве.
Эксперты добавили, что на рост цены влияют многие факторы. Так, к примеру, с сентября текущего года необходимо маркировать молочную продукцию, срок хранения которой составляет от 40 суток, сообщает телеканал "360".
Некоторые магазины уже получили информацию о сроках увеличения закупочных цен. Речь идет о начале декабря, пишет РИА ФАН.
Подобные тенденции могут сигнализировать о намечающемся продовольственном кризисе во всем мире, считают некоторые аналитики. Дело в том, что недоступность продуктов питания напрямую зависит от политической нестабильности. Многочисленные исследования это доказывают.
Ранее сообщалось об ожидаемом росте цен в начале грядущего года. Так, уже зафиксировано подорожание сахара, отмечает URA.ru.
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