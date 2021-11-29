Малоимущим россиянам предложили новый тип вклада

Зампред ЦБ Ольга Полякова поделилась подробностями. Она заявила, что подобный вклад у человека может быть лишь один, и сумма его ограничена. Процентная ставка же привязана либо к ключевой, либо к уровню инфляции.
Полякова отметила, что находить, кому оказывать поддержку, можно через единую государственную информационную систему соцобеспечения, которую предложили создать власти. В настоящее время эксперты изучают опыт открытия банковского вклада других государств.
В Центробанке объяснили, что в некоторых странах Евросоюза для поддержания покупательской способности домашних хозяйств уже созданы регулируемые депозиты. От обычных счетов они отличаются тем, что процентные ставки по ним устанавливаются нормативно, передает телеканал "360".
Также известно, что банки не могут по собственному усмотрению менять показатели. Важно, что выплачиваемые по таким вкладам проценты в той или иной мере освобождаются от налогов.
Напомним, ранее Центробанк озвучил причины растущей инфляции в нашей в России. Так, глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что потребительская инфляция уже вдвое больше целевого показателя – 8,1%.