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Экономика
Доцент Химфака МГУ развеял опасения по поводу ввоза регенерированного урана в Россию

Доцент Химфака МГУ развеял опасения по поводу ввоза регенерированного урана в Россию

В СМИ появились сообщения о планируемом ввозе в Россию регенерированного урана. Кандидат химических наук, доцент химического факультета МГУ, заведующий лабораторией дозиметрии и радиоактивности окружающей среды Владимир Петров убежден: опасения по этому поводу не имеют оснований, ведь наша страна умеет работать с таким материалом и знает, как грамотно его использовать.

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Доцент Химфака МГУ отметил, что понимает, почему подобные сообщения привлекают внимание общественности. Но ввозимый материал – не ядерные отходы, и их размещение в России не превращает страну в подобие свалки, подчеркнул он.

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Ученый напомнил, что отходами являются материалы, которые не могут быть использованы при современном уровне развития технологий. Регенерированный уран – это достаточно ценное сырье, отметил кандидат химических наук.

"Это тот материал, который извлекается из отработавшего ядерного топлива после его выгрузки из реактора. Иначе говоря, это уран, который не сгорел в реакторе и который можно использовать повторно", – объяснил Петров.

По его словам, добыча урана, его выделение, очистка и обогащение – дорогостоящий процесс. "С другой стороны, есть уран в составе реакторного топлива. И есть прямая выгода в том, чтобы извлекать несгоревший уран из отработавшего топлива и использовать его повторно", – уверен эксперт.

Регенерированный уран является радиоактивным элементом, но это ни в коем случае не отходы, а очень ценное сырье, подчеркнул ученый.

Но в мире мало кто умеет обращаться с таким материалом так, чтобы это было безопасно и эффективно. У России же такие технологии есть, они успешно применяются в промышленном масштабе, указал Петров.

В пример кандидат химических наук привел эксплуатируемые в нашей стране реакторы типа РБМК. Они питаются топливом, изготовленным из регенерированного урана. Вырабатываемой мощности примерно в 10 ГВт достаточно для снабжения электрическом нескольких городов-миллионников, уточнил доцент Химфака МГУ.

Также есть планы по переводу на регенерированный уран реакторов типа ВВЭР, рассказал Петров. Использовать такое сырье – рационально и выгодно, убежден эксперт.

"Именно поэтому регенерированный уран везут в Россию: мы умеем с ним работать, и знаем, как его грамотно использовать", – резюмировал ученый.

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Фото: www.globallookpress.com
Автор: 29 октября 2021, 16:18

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