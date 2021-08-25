Участники проекта ИТЭР рассказали о сооружении термоядерного экспериментального реактора

Россия завершила отправку верхних патрубков для вакуумной камеры первого международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР). К окончанию поставок государственная корпорация "Росатом" организовала пресс-тур для журналистов. Иностранные и российские участники ИТЭР рассказали о реализации проекта и назвали дату предполагаемого запуска реактора.

Первый международный термоядерный экспериментальный реактор строится во французском Провансе. Участники проекта намерены продемонстрировать научную и техническую возможность получения термоядерной энергии для мирных целей. В сооружении реактора участвуют Россия, США, Евросоюз, Китай. Япония, Южная Корея и Индия. В нашей стране на базе госкорпорации "Росатом" создан Проектный центр ИТЭР.

О текущем статусе проекта в ходе пресс-конференции рассказал генеральный директор Организации ИТЭР Бернар Биго. По его словам, задача проекта – предоставить миру долгосрочный устойчивый источник энергии и совершить переход от одного вида энергии к другому, используя доступные физические явления – прежде всего солнечную энергию.

Биго отметил, что у возобновляемых источников много ограничений, которые мешают использовать энергию в промышленности и больших городах. Ограничения есть и в отношении атомной энергетики – они касаются политических вопросов, проблем безопасности и обращения с отходами, а также доступности такого источника, пояснил гендиректор ИТЭР.

Водородная энергетика имеет ряд преимуществ. Она дополняет источники возобновляемой энергии, безопасна для экологии, рассказал Биго.

"Физика водородного синтеза заключается в том, что два атомных ядра соединяются, образуют более тяжелое ядро и выпускают энергию", – пояснил ученый.

Для получения водородного газа низкой плотности используется разработанная советскими учеными система токамак (Тороидальная камера с магнитными катушками).

"Водород в вакуумной камере нагревается до 150 миллионов градусов по Цельсию. Ядро гелия удерживает горячую плазму. Нейтроны переносят свою энергию на стенки и в термоядерной установке происходит нагрев. Гелий остается внутри плазмы, нейтроны убегают из сеток и сталкиваются со стенкой в вакуумной камере, а паровая турбина преобразовывает ток в электричество", – рассказал Биго о работе установки.

Проект ИТЭР стартовал в 1985 году. Сегодня его готовность – 75%, уточнил гендиректор. Это первая установка, которая будет давать энергию в 10 раз больше, чем было закачено.

Биго сообщил, что первую плазму планируется получить в 2025 году. А в 2035-м будет продемонстрировано превышение полученной энергии над затраченной в 10 раз, уточнил он.

Россия существенно продвинулась в создании вакуумной камеры, что определяет скорость сооружения машины в целом, отметил руководитель российского Агентства ИТЭР Анатолий Красильников. Еще один успех нашей страны – завершение работ по сооружению катушки и ее изоляции. После этого катушка будет поставлена в организацию ИТЭР.

"Несмотря на пандемию, Россия выполняет свои работы с опережением графика", – подчеркнул Красильников.

О вкладе нашей страны рассказал также инженер-координатор вакуумных камер на производстве верхних патрубков реактора ИТЭР Юрий Утин. Он отметил, что Россия отвечает за поставку всех верхних патрубков вакуумной камеры. Они обеспечивают участок границы безопасности вакуумной камеры, используются в качестве опорных узлов и являются ключевой системой ИТЭР, объяснил Утин.

Напомним, что в рамках программы "Росатома" по развитию техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии на период до 2024 года, в России может быть создан крупный центр, занимающийся исследованиями в области лазерного термоядерного синтеза.