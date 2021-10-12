Депутат-единоросс об отмене пенсионной реформы: Корректировки точно будут

Во вторник, 12 октября, состоялось первое пленарной заседание депутатов Госдумы восьмого созыва. В этот день парламентарии решали, в основном, организационные вопросы. Скоро же они будут обсуждать проект федерального бюджета на 2022-2024 годы.
Депутаты партии "Единая Россия" не забывают о своих предвыборных обещаниях, дала понять Светлана Журова в эфире "Царьграда". В этом контексте парламентарий упомянула пенсионную реформу и пообещала: "Корректировки точно будут". Однако она не стала говорить о скорой отмене этого нововведения.
Ведущий "Царьграда" счел заявление Журовой очень важным. По его мнению, депутат-единоросс намекнула, что в партии готовы изменить пенсионную реформу. Ведущий предложил "продавливать" парламентариев и дальше, чтобы была справедливость.
Напомним, в сентябре 2021 года состоялись выборы в Госдуму. "Единая Россия" получила 326 мандатов, КПРФ – 57, "Справедливая Россия – За правду" – 28, ЛДПР – 23, "Новые люди" – 15, "Партия Роста" – 1. Избранные самовыдвиженцы, а также представители партий "Родина" и "Гражданская платформа" присоединились к основным фракциям.
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