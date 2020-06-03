Основатель популярного онлайн-сервиса по поиску работы Superjob Алексей Захаров считает, что реальное число безработных в России может достигать 10 миллионов. Это в несколько раз больше, чем указано в официальных данных.
Захаров пояснил, что в них не учитывается ряд факторов. Многие организации не фиксируют в документах банкротства, увольнения и закрытия. Кроме того, Захаров считает, что многие лишившиеся работы граждане не регистрируются официально и остаются "невидимыми" для службы занятости.
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