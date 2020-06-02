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Экономика

Эксперты РАН ожидают рекордного за 22 года падения доходов россиян

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Специалисты Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (РАН) прогнозируют рекордное за последние 22 года падение доходов граждан. Исследователи считают, что наша страна будет долго оправляться от последствий коронавируса.

В институте ожидают, что доходы населения в 2020 году сократятся на 5,2%. В последний раз столь значительное снижение наблюдалось в 1998 году, когда спад составил 16%. Доходы россиян начнут постепенно восстанавливаться с 2021 года – на 3,5%. В 2022 году рост составит от 1,5% до 2,2%.

Автор: 2 июня 2020, 11:56 Источник: Национальная служба новостей ✓ Надежный источник

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