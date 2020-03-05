Деньги с россиян будут собирать по-новому

Предполагается, что расценки на электроэнергию в российских регионах выравняются до средних по стране. Этот показатель установился на уровне 3,4 рубля за киловат в час.
В Совете Федерации полагают, что после того, как деньги за элоектричество с россиян начнут собирать по-новому, в убыточных субъектах цены снизятся примерно на 50%, передает газета "Известия". Ожидается, что претворить этот план в жизнь помогут государтсвенные субсидии.
Перед специалистами, реализующими процесс выравнивания тарифов стоит задача сделать так, чтобы соответствующие тарифы в других регионах не возросли.
Член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерий Семенов подчеркнул, что по всей стране показатель должен оказаться меньше 3,4 рубля за киловат в час. "Это значительно улучшит качество жизни людей", – уверен он.
Верхняя палата парламента уже в ближайшее время определит формат работы по этому вопросу и составит график. К диалогу будут привлечены Госдума, а также региональные власти и местные компании.
Напомним, ранее с инициативой о выравнивании тарифов на электроэнергию в разных регионах России выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Премьер-министр МИхаил Мишустин поручил проработать эту идею.
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