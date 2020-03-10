Прогнозы неутешительны: падение рубля затянется на несколько месяцев

В начале недели российские финансисты наблюдали падение цен на нефть. Общественность гадает, как это отразится на уровне жизни, и что будут делать представители власти.
С заявлением выступил министр энергетики Александр Новак. Он считает, что восстановление котировок займет несколько месяцев. Что касается цен на бензин, они останутся без изменений благодаря принятым ранее мерам.
Министр также вспомнил о сделке ОПЕК+, из-за которой экономический эффект России составил около десяти триллионов рублей за три года. Страна может в кратчайшие сроки может нарастить добычу нефти вдвое – до 500 тысяч баррелей в сутки.
Страны ОПЕК не видят другого решения, кроме как дополнительно сократить добычу нефти в рамках указанной сделки. Чтобы стабилизировать рынок, Москва планирует принять меры. Встреча российского правительства с лидерами стран ОПЕК может состояться в мае-июне 2020 года.
"Очередные встречи мы запланировали в мае-июне для того, чтобы оценить ситуацию на рынке. Поэтому сейчас наша задача – оперативно реагировать на ту ситуацию, которая есть на рынках, чтобы нивелировать максимально последствия и продолжать мониторинг", – сказал Новак.
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