Катастрофа: рубль летит вниз с оглушительной скоростью

Паника на отечественных фондовых рынках продолжается. Распространение эпидемии коронавируса COVID-19 и развал соглашения об ограничении добычи нефти нанесли мощный удар по отечественной экономике. Вслед за биржами с оглушительной скоростью падает рубль.



Мировые фондовые рынки начали резкое снижение в понедельник. Российские биржи открылись после трехдневных выходных во вторник, 10 марта. Позитивных ожиданий отечественные игроки не испытывали, поэтому неудивительно, что отечественные рынки поддались общемировой панике.



На торгах утром 10 марта индекс Московской биржи рухнул на 8-10%. Серьезную негативную динамику показал и РТС – минус 15%. Вслед за биржами стала падать отечественная валюта. Курс доллара вырос до 72,77 рубля, прибавив 4,23 рубля по сравнению с прошлой пятницей, евро – до 82,45.

Причиной резкого ухудшения ситуации на российском и мировых рынках стали эпидемия коронавируса и отказ Москвы снижать объемы добычи нефти, на чем настаивали Саудовская Аравия и ряд стран – членов ОПЕК. Несмотря на сложную ситуацию, в экспертной среде предсказывают стабилизацию обстановки. По мнению политолога Марата Баширова, в ближайшие две недели курс рубля стабилизируется: стоимость нефти вновь превысит 40 долларов за баррель, а курс доллара уйдет ниже 70.

Между тем Минфин и Центробанк объявили о новых мерах поддержки рубля. Минимум месяц ЦБ не будет создавать дополнительный спрос на иностранную валюту, а финансовое ведомство станет продавать ее для компенсации потерь бюджета.