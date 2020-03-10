Как изменится жизнь россиян после резкого падения рубля

В понедельник, 9 марта, курс рубля резко упал. Финансист рассказал, как это скажется на уровне жизни россиян.

В понедельник, 9 марта, курс валют сильно изменился. Евро достиг 84,5 рубля, а доллар на Международном валютном рынке приблизился к 75 рублям. На Московской бирже торги в этот день не проводились из-за выходного дня.

Профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков рассказал, чего можно ожидать после падения рубля. По его мнению, рост доллара и евро продолжится из-за отказа от ОПЕК, нестабильности рынков по причине коронавируса, а также санкций.

"Рынки сегодня развиваются настолько нелинейно и разнонаправленно, что дать хоть сколько-то определенный прогноз невозможно. Например, исходя из всей логики экономической науки, США должны повышать ставку рефинансирования, но поступают они в точности наоборот", – пояснил эксперт. Он отметил, что Америка – большая страна, и изменения ее в экономике диктуют правила всему миру.

Для россиян такие изменения также станут ощутимыми. Во-первых, это коснется заграничных поездок, во-вторых – цен на импортные товары (бытовая техника, автомобили, одежда). Однако продукты, считает Юденков, не подорожают.