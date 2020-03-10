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Экономика

Магазины станут меньше: россиянам пообещали перемены

Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ведущие игроки российского рынка розничной торговли озвучили свои планы на 2020 год. Ожидается, что уже в ближайшее время в стране сократится число крупных гипермаркетов, а многие из них сменят формат.
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В России, как и во всем мире, наметился тренд на охлаждение интереса покупателей к крупным торговым площадкам. "Уникальность отечественного рынка, пожалуй, только в том, что период, за который произошло оформление формата гипермаркетов, его расцвет и закат, был намного короче, чем в других странах", – цитирует сайт "Комсомольская правда" сооснователя сети Fix Price Сергея Ломакина.

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Он напомнил, что состоявшееся два десятка лет назад открытие первого в стране гипермаркета было настоящим событием, а на торжественной церемонии, которую освещали СМИ, присутствовали первые лица. Посещение такого магазина превращалось для российских семей в целый ритуал, на который необходимо было потратить целый день.

Чувствуя интерес со стороны клиентов, торговые сети принялись эксплуатировать подобный формат. Впервые они задумались о его эффективности во время мирового финансового кризиса в 2008 году. В 2015-2016 годах, когда общая экономическая стагнация совпала с международными санкциями, для рынка наступило еще более непростое время.

В этот момент ритейлеры повысили требования к эффективности каждой торговой точки. Оказалось, что магазины самого большого формата демонстрируют наименьшую отдачу. Раньше люди отдавали предпочтение гипермаркетам из-за более выгодных условий покупки. Однако с течением времени цены у них и у магазинов шаговой доступности сравнялись.

"При сопоставимых финансовых условиях на первое место вышло соперничество за время", – указал Сергей Ломакин.

Он отметил, что нынешнее поколение россиян не готово тратить свои редкие выходные на прогулку с тележкой между стеллажами с продуктами. В мегаполисах же ситуацию усугубляют пробки. Поскольку гипермаркеты чаще всего расположены за чертой города, то дорога до них подчас может занимать около часа.

Еще один тренд, осложнивший жизнь гипермаркетов, касается отказа покупать продукты впрок. Сейчас люди закупаются, в среднем, на два-три дня вперед. А непродовольственные товары предпочитают приобретать в специализированных магазинах. Сергей Ломакин считает, что существует еще один аргумент – люди устали от однообразной продукции глобальных брендов.

Сергей Ломакин. Фото: пресс-служба Fix Price

Кроме того, заметно выросло число покупателей, которые предпочитают оформлять заказ через интернет. Эксперты уверены, что уже в ближайшие пять лет российский рынок онлайн-заказов увеличится вдвое. "Известно, что "Лента" развивает проект "Ленточка" для интернет-заказов, собираются поэкспериментировать с этим каналом продаж "Ашан", "Магнит" и "Дикси", – подчеркнул сооснователь компании Fix Price.

В итоге у ритейлеров есть два варианта того, что они могут сделать с гипермаркетами – либо трансформировать их во что-то другое, либо закрыть вовсе. Пространство магазина разбавляют пекарни, фермерские лавки, кафе и даже пространства для деловых встреч или отдыха.

"Гипермаркеты превращаются в торговые центры, где шопинг можно совместить с приятным или полезным времяпрепровождением", – рассказал Сергей Ломакин. 

Также существует возможность отдать освободившееся место под склады для сортировки онлайн-заказов, то есть превращать гипермаркеты в так называемые Dark Store. Еще один вариант – создание Dark Kitchen, то есть цехов по приготовлению блюд для доставки клиентам, сделавшим заказ в Сети.

Крупные игроки на рынке розничной торговли в России -  X5 Retail Group, "Дикси", "Магнит" и другие – готовы к серьезным изменениям в своей работе. Поменяется как число торговых точек, так и сам их формат. Однако полностью гипермаркеты вряд ли исчезнут. "Да, их доля розничного рынка может сократиться до 5-10%, но она останется", – подчеркнул Ломакин.

Сергей Ломакин родился в августе 1973 года в Москве. В 25 лет вместе с партнерами он основал торговую сеть "Копейка" – один из первых продовольственных дискаунтеров в нашей стране. На должности генерального директора компании он трудился до 2007 года. За эти годы сеть "Копейка", по признанию инвесторов, стала самым привлекательным активом в отечественном ритейле.

После ухода из "Копейки" Ломакин вместе с зарубежными партнерами основал инвестиционную компанию, где стал руководителем направления по продвижению в России стартапов в области ритейла. Благодаря предпринимателю в нашей стране появились такие известные и популярные ныне компании, как "Fix Price", "ЦентрОбувь" и другие. Первый магазин "Fix Price" открылся в России в декабре 2007 года, а спустя 12 лет компания вошла в ТОП-150 крупнейших игроков отечественного рынка по размеру выручки по версии РБК и в список 100 крупнейших частных организаций России по версии влиятельного журнала Forbes.

Автор: 10 марта 2020, 10:18

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