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Экономика

Лайфхак для шоперов: как делать покупки с умом

Фото: pixabay.com
Покупка желаемой вещи дарит массу положительных эмоций. Вдвойне приятно, когда нужный товар приобретен со скидкой. Где покупать с привлекательным дисконтом? Dni.Ru представляют очередную подборку дисконтных предложений от ведущих интернет-магазинов.
прочитано 558 раз

Интернет-шопинг – крайне удобная вещь. Выходить из дома за нужными покупками нет необходимости, достаточно компьютера с выходом в интернет, и перед вами открывается огромный мир онлайн-шопинга. Как известно, скидки – двигатель торговли. В онлайн-магазинах возможность получить скидку дают промокоды. Комбинации из букв и чисел необходимо ввести на сайте продавца во время заказа, после чего стоимость покупки будет пересчитана в нужную сторону.

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В один прекрасный момент промокодов в Сети стало так много, что их начали объединять в специальные агрегаторы. В первую очередь, это сделано для удобства самих онлайн-шоперов: теперь не нужно бегать по различным сайтам, достаточно зайти в агрегатор, к примеру, на сайте Dni.Ru, где собрано огромное количество дисконтных комбинаций от самых разных продавцов.

Так, интернет-магазин бытовой техники "Техпорт" предлагает скидку по промокоду 10% на всю сантехнику. "Техпорт" – это крупнейший гипермаркет бытовой техники и товаров для дома с ассортиментом в более чем 500 тысяч товаров. Ванны, санфаянс, смесители, кухонные мойки, инсталляции, душевые кабины, душевые уголки и поддоны, шторки для ванной, полотенцесушители, сифоны и переливы, аксессуары для ванной, а также системы отопления и водоснабжения – все это доступно на сайте онлайн-магазина.

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Автор: Иван Поляков28 июня 2018, 10:51

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