Лайфхак для шоперов: как делать покупки с умом

Покупка желаемой вещи дарит массу положительных эмоций. Вдвойне приятно, когда нужный товар приобретен со скидкой. Где покупать с привлекательным дисконтом? Dni.Ru представляют очередную подборку дисконтных предложений от ведущих интернет-магазинов.

Интернет-шопинг – крайне удобная вещь. Выходить из дома за нужными покупками нет необходимости, достаточно компьютера с выходом в интернет, и перед вами открывается огромный мир онлайн-шопинга. Как известно, скидки – двигатель торговли. В онлайн-магазинах возможность получить скидку дают промокоды. Комбинации из букв и чисел необходимо ввести на сайте продавца во время заказа, после чего стоимость покупки будет пересчитана в нужную сторону.

В один прекрасный момент промокодов в Сети стало так много, что их начали объединять в специальные агрегаторы. В первую очередь, это сделано для удобства самих онлайн-шоперов: теперь не нужно бегать по различным сайтам, достаточно зайти в агрегатор, к примеру, на сайте Dni.Ru, где собрано огромное количество дисконтных комбинаций от самых разных продавцов.

Так, интернет-магазин бытовой техники "Техпорт" предлагает скидку по промокоду 10% на всю сантехнику. "Техпорт" – это крупнейший гипермаркет бытовой техники и товаров для дома с ассортиментом в более чем 500 тысяч товаров. Ванны, санфаянс, смесители, кухонные мойки, инсталляции, душевые кабины, душевые уголки и поддоны, шторки для ванной, полотенцесушители, сифоны и переливы, аксессуары для ванной, а также системы отопления и водоснабжения – все это доступно на сайте онлайн-магазина.

Ассортимент порадует даже самых требовательных покупателей. Одних только ванн – несколько категорий: акриловые, чугунные, стальные, а также из искусственного камня и квариловые. Ценовые категории самые разные – от эконом-вариантов стоимостью порядка шести тысяч рублей до ванн класса премиум, цена которых превышает несколько сотен тысяч рублей. Вы можете подобрать подходящую вам ванну по материалу, наличию гидро и аэромассажа, подсветки, подголовника и даже по количеству человек, которые могут в ней разместиться.

В свою очередь, книжный магазин "Буквоед" дает скидку по промокоду 10% на первый заказ при покупке от двух тысяч рублей. Интернет-магазин порадует вас простым и удобным заказом желаемой книги. На все уйдет не более двух минут. А выбрать есть из чего: более двух миллионов книг на всех языках мира, более пяти тысяч пунктов самовывоза. Есть и курьерская доставка.

Если вам нужны детские товары, то поспешите. Июнь в "Буквоеде" – месяц товаров для самых маленьких. Магазин предоставляет скидку в 15% на пластилиновые наборы для творчества, настольные игры, нелопающиеся мыльные пузыри, пазлы, развивающие головоломки и даже миниатюрные микроскопы.

Публикация от ��Буквоед (@superbookvoed) 8 Июн 2018 в 8:35 PDT

Нужен займ? Не вопрос! "Лайм-Займ" по промокоду предлагает скидку 15% на процентную ставку. При этом первый онлайн-заем можно получить под ставку 0%. Это значит, что вам не придется выплачивать проценты вместе с основной суммой долга.

"Лайм-Займ" занимает одно из ведущих мест по микрофинансированию населения, причем как в России, так и за ее пределами. В 2015 году компания открыла офис в Польше, а в 2016 году займы стали доступны гражданам Южно-Африканской Республики.

Оформить кредит в "Лайм-Займ" проще простого. Выберите желаемую сумму и заполните анкету. Процедура занимает не более пяти минут. После этого нужно только дождаться одобрения. Как правило, эта процедура проходит максимально быстро и занимает не более одной минуты.

Со скидкой можно покупать и в крупном интернет-магазине товаров для сна с говорящим названием Spim.ru. Приобретаете два товара, вводите промокод и получаете дисконт в размере 5% на общую сумму покупки.

В каталоге продавца представлен богатый выбор матрасов и кроватей, подушек и одеял, постельного белья, пледов. Не проходите мимо товаров для ванной, кухни, и декора. Особый раздел – "Ароматы". Ароматические свечи, спрей-дымки для белья, спреи-ароматизаторы, жидкое мыло, крема для рук и многое другое – все это можно найти в каталоге Spim.ru по доступным ценам. Удачных покупок!

