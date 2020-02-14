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Экономика

Специалисты QBF поделились опытом успешного инвестирования

Фото: kati/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Рынок инвестиций в России живет и здравствует. Свои услуги в этой сфере предлагают множество средних и крупных компаний. Как развивается рынок инвестиций, как выстраиваются коммуникации с клиентами? Работу в отрасли хорошо иллюстрирует пример одной из компаний. 
прочитано 219 раз

Когда речь заходит о приумножении доходов, многие россияне по-прежнему выбирают вклады в банках. Специалисты и эксперты называют таких клиентов консервативными. Однако уровень доходности депозитов оставляет желать лучшего, а политика Центробанка по снижению ключевой ставки делает банковские продукты еще менее привлекательными.

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В число лучших работодателей России вошли "Росатом", Coca-Cola, СИБУР, "Мегафон" и QBF

В наши дни все больше россиян обращают внимание на рынок инвестиций, хотя еще 10 лет назад недоверчивым гражданам повсюду мерещились пирамиды и мошенники. Видимо, эхо 90-х. Но постепенно рынок развивался, росло и доверие россиян к инвестициям. Сегодня у граждан есть выбор из легальных и проверенных компаний, которые предлагают продукты, дающие наибольшую гарантию получения дохода. Волнуют потенциальных инвесторов и вопросы вывода средств.

Как отмечает "Коммерсант", универсальной стратегии инвестиций нет. Для кого-то на первом месте стоит безопасность вложений. Таким инвесторам финансовые советники предлагают перечень инструментов для получения дохода вне зависимости от рыночной конъюнктуры. Это могут быть облигации федерального займа или корпоративные ценные бумаги. Однако стоит помнить, что доходность этих инструментов не намного выше банковских вкладов.

В наличии у QBF имеются более прибыльные варианты. Помимо прочего, инвестиционная компания предлагает стратегию "Золотое сечение". Доход может составлять от 15 до 20 процентов годовых. Стратегия показывает свою эффективность: за прошлый год ее управленческая доходность составила почти 33%.

Еще один любопытный продукт, который предлагает QBF, – стратегия "Движение вверх". Целевая доходность еще выше – от 20 до 25 процентов, а управленческая доходность превысила 37%. Специалисты компании работают с высокодоходными акциями с дополнительным потенциалом роста.

"11 лет работы на рынке ценных бумаг позволили QBF заслужить доверие клиентов и продемонстрировать профессионализм и надежность, которые подтверждаются высокими позициями в рейтингах ПАО "Московская Биржа", – отмечает "Коммерсант"

Автор: 14 февраля 2020, 18:39

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