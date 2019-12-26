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Общество

В число лучших работодателей России вошли "Росатом", Coca-Cola, СИБУР, "Мегафон" и QBF

Фото: pixabay.com
Рейтинги работодателей – один из самых полезных ориентиров для тех, кто планирует поменять работу. Наиболее авторитетным из них считается исследование портала HeadHunter, разработавшего уникальную методологию оценки компаний. Так на кого стоит обращать внимание соискателю? 
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Как правило, топ лучших по версии HeadHunter выходит в начале весны и фиксирует итоги завершившегося года. В предстоящем марте будет опубликовано юбилейное, двадцатое исследование работодателей страны. Так что пока рассмотрим результаты предыдущих двух рейтингов.

Традиционно на первых местах располагаются госкорпорации, международные компании и крупнейшие отечественные частные фирмы. "Росатом", "Норникель", "Газпром нефть", Coca-Cola – вот примеры работодателей с верхних этажей рейтинга. Вряд ли кто-то сможет подвергнуть справедливость их лидерства, подкреплённого мощными кадровыми службами, выстроенной системой социальных гарантий для работников и развитыми корпоративными стандартами.

Однако есть в рейтинге от HeadHunter и отдельная, весьма любопытная категория участников. Это компании, недавно начавшие борьбу в заочном конкурсе на лучшего работодателя и уже показавшие в нем завидную динамику. Например, в последнем рейтинге фирма Bosch сразу попала на седьмое место, а "Лаборатория Касперского" – на девятое. Но они "новички" рейтинга, и, как показывает опыт некоторых участников, им не так просто будет удержаться наверху.

В этой связи, пожалуй, более интересна история финансовой группы QBF. В премьерном для себя списке компания располагалась на 92-й позиции, а в текущем году взобралась почти на тридцать строчек вверх, на 64-ю. То есть из сотни лучших работодателей этот участник рейтинга сразу переместился в топ-65. Параллельно были улучшены позиции группы в номинации "Финансы и страхование": в рейтинге-2018 QBF была в ней четвертой, а теперь стала второй и единственной среди наиболее привлекательных работодателе из всех инвестиционных компаний страны.

Фото: pixabay.com

Глава отдела по работе с персоналом QBF Светлана Белодед так комментирует успех группы: "Мы нацелены на прогресс наших сотрудников и всячески поддерживаем развитие их карьеры. В QBF специалисты трудятся в комфортных условиях и у них нет каких-то неразрешимых противоречий с работодателем". "Отсюда – повышенный уровень лояльности, который, видимо, и помог нам в этом году улучшить результат. Ведь при составлении рейтинга HeadHunter, в частности, ориентируется на мнение сотрудников. Приятно сознавать, что сотрудники нашей группы весьма положительно оценивают своего работодателя", – отмечает менеджер.

Кроме того, по мнению Светланы Белодед, для сотрудников QBF имеют значение и другие факторы. "Наш коллектив уместно назвать словом "команда", где каждый готов поддержать каждого, то есть это действительно дружное сообщество. Следующий момент: наличие высококлассного менеджмента, который ставит точные задачи и объективно оценивает достижения сотрудников. Персонал понимает, куда движется группа, все смотрят в одну сторону, и это также является отличительным признаком хорошего работодателя", – говорит HR-специалист.

Кроме QBF хорошей динамикой в "хит-параде" HeadHunter отличились Tele2, ITC-Electronics, "Галс-Девелопмент", "Мегафон", "Этажи" и другие соискатели звания лучшего работодателя. Посмотрим, как сложатся у них дела в следующем году.

В заключение надо сказать, что рейтинг HeadHunter показывает объективную картину взаимоотношений компании и персонала, поскольку учитывает все их аспекты. Помимо отзывов сотрудников это оценка соискателей и заключение об эффективности работы HR-департамента, которая дается согласно рекомендациям консультантов PricewaterhouseCoopers.

Дарья Харитонова 

26 декабря 2019, 14:25

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