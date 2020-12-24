Сменился лидер списка самых богатых россиян

Авторитетный финансовый журнал Forbes обновил рейтинг самых богатых россиян. В новом списке сменился лидер.

Прежний обладатель звания самого состоятельного – глава "Норникеля" Владимир Потанин сдал позиции, уступив своё место совладельцу Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. Состояние Лисина к концу года увеличилось на 258 миллионов долларов и достигло 26,1 миллиарда долларов, в то время как Потанин потерял 342 миллиона долларов и занял вторую строчку рейтинга с 26,1 миллиарда долларов. Третье место досталось совладельцу "Новатэка" Леониду Михельсону, у которого 22,7 миллиарда долларов, сообщает "Общественная служба новостей".