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Экономика

Сменился лидер списка самых богатых россиян


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Авторитетный финансовый журнал Forbes обновил рейтинг самых богатых россиян. В новом списке сменился лидер.

Прежний обладатель звания самого состоятельного – глава "Норникеля" Владимир Потанин сдал позиции, уступив своё место совладельцу Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. Состояние Лисина к концу года увеличилось на 258 миллионов долларов и достигло 26,1 миллиарда долларов, в то время как Потанин потерял 342 миллиона долларов и занял вторую строчку рейтинга с 26,1 миллиарда долларов. Третье место досталось совладельцу "Новатэка" Леониду Михельсону, у которого 22,7 миллиарда долларов, сообщает "Общественная служба новостей".

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Автор: 24 декабря 2020, 20:24 Источник: "Общественная служба новостей" ✓ Надежный источник

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