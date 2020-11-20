Определено лучшее время для выгодных покупок

Перед Новым годом по всей России начинается сезон распродаж. Эксперт назвал лучшее время для выгодных покупок.

Директор по e-commerce медиапроектов Mail.ru Group Дмитрий Рябинин сообщил, что большинство магазинов завышают стоимость товаров перед распродажами. В России нет жесткого контроля за ценами, в отличие от Соединенных Штатов и Великобритании.

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По словам эксперта, реальные скидки можно увидеть у каждого четвертого продавца. Рябинин отметил, что оптимальное время для выгодных покупок – это начало года. В январе продажи магазинов, как правило, падают, и они вынуждены снижать стоимость товаров.

Эксперт рассказал, что ритейл в России считается одним из самых дорогих. В числе причин – налоговая нагрузка и логистика. Рябинин добавил, что скидки выше 30% – это чаще всего уловка. Не каждый магазин готов продавать товары в ущерб себе, передает агентство "Прайм".

Для всех, кто хочет делать выгодные покупки, специалист рекомедует регулярно проверять стоимость товаров в онлайн-агрегаторах и по кэшу поисковиков. Также можно установить приложение или плагин для браузера, который помогает отслеживать динамику цены на один товар.

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