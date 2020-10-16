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Экономика
Названы легальные способы сэкономить на коммунальных услугах

Названы легальные способы сэкономить на коммунальных услугах

Фото: Игорь Иванко/АГН Москва
Немногим известно, что жильцы имеют право потребовать компенсацию за неоказанные или неполностью оказанные коммунальные услуги. Каждый может обратиться за перерасчетом, если в доме надолго отключили воду или свет.
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Особую актуальность эта информация приобретает с наступлением отопительного сезона. Нередки случаи, когда за окном уже весьма холодная погода, а батареи в доме либо слегка теплые, либо и вовсе не прогревают помещения. Это является нарушением коммунальщиков.

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Сюжеты Коммуналка

Специалисты отмечают, что поставщики услуг не имеют права ограничивать отопление домов более чем на 24 часа за месяц отопительного сезона. Если температура воздуха в квартире находится в диапазоне от восьми до 10 градусов тепла, то отопление может быть отключено максимум на четыре часа, а при температуре от 10 до 12 градусов – на восемь часов. В противном случае можно потребовать уменьшить плату за услугу на 0,15% за каждый следующий "холодный" час.

Схожие правила применяются и к водоснабжению. Так, холодную воду не должны перекрывать дольше, чем на восемь часов в месяц, если не происходило аварий. За каждый час сверх этой нормы оплату можно снизить на 0,15%.

Горячая вода должна не просто литься из крана, но и соответствовать нормативной температуре – от 60 до 75 градусов Цельсия. Она может отсутствовать не более четырех часов подряд и не более восьми часов в месяц, при аварии – не более суток. В иных случаях оплата также снижается на 0,15% за "просроченный" час. Кроме того, с 5:00 утра до полуночи температура воды не должна отклоняться от нормы более чем на три градуса. За каждые три градуса отклонения можно получить скидку в размере 0,1% тарифа в час. Примечательно, что если температура горячей воды на 40% ниже нормы, то услуга оплачивается по тарифу за холодную воду.

Коммунальщики могут выключить свет максимум на сутки при отсутствии резервных источников питания. А при наличии таковых – не более чем на два часа. За каждый час без электричества сверх нормы потребитель может потребовать снижения платы на 0,15%.

Автор: 16 октября 2020, 08:41 Источник: Kp.ru ✓ Надежный источник

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