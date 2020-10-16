Названы легальные способы сэкономить на коммунальных услугах

Немногим известно, что жильцы имеют право потребовать компенсацию за неоказанные или неполностью оказанные коммунальные услуги. Каждый может обратиться за перерасчетом, если в доме надолго отключили воду или свет.

Особую актуальность эта информация приобретает с наступлением отопительного сезона. Нередки случаи, когда за окном уже весьма холодная погода, а батареи в доме либо слегка теплые, либо и вовсе не прогревают помещения. Это является нарушением коммунальщиков.

Специалисты отмечают, что поставщики услуг не имеют права ограничивать отопление домов более чем на 24 часа за месяц отопительного сезона. Если температура воздуха в квартире находится в диапазоне от восьми до 10 градусов тепла, то отопление может быть отключено максимум на четыре часа, а при температуре от 10 до 12 градусов – на восемь часов. В противном случае можно потребовать уменьшить плату за услугу на 0,15% за каждый следующий "холодный" час.

Схожие правила применяются и к водоснабжению. Так, холодную воду не должны перекрывать дольше, чем на восемь часов в месяц, если не происходило аварий. За каждый час сверх этой нормы оплату можно снизить на 0,15%.

Горячая вода должна не просто литься из крана, но и соответствовать нормативной температуре – от 60 до 75 градусов Цельсия. Она может отсутствовать не более четырех часов подряд и не более восьми часов в месяц, при аварии – не более суток. В иных случаях оплата также снижается на 0,15% за "просроченный" час. Кроме того, с 5:00 утра до полуночи температура воды не должна отклоняться от нормы более чем на три градуса. За каждые три градуса отклонения можно получить скидку в размере 0,1% тарифа в час. Примечательно, что если температура горячей воды на 40% ниже нормы, то услуга оплачивается по тарифу за холодную воду.

Коммунальщики могут выключить свет максимум на сутки при отсутствии резервных источников питания. А при наличии таковых – не более чем на два часа. За каждый час без электричества сверх нормы потребитель может потребовать снижения платы на 0,15%.