Официальный курс рубля значительно вырос

Центробанк установил официальный курс рубля к доллару США на сегодня, 10 января 2020 года, на уровне 61,2 рубля. Эксперты уточняют, что при формировании курса ЦБ ориентируется на ситуацию на рынке. Стоит отметить, что ранее, несмотря на существенное снижение цен на нефть, российская валюта смогла уверенно укрепиться, а доллар подошел к отметке 61 рубль.