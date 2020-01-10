Официальный курс рубля значительно вырос

Центробанк установил официальный курс рубля к доллару США на сегодня, 10 января 2020 года, на уровне 61,2 рубля. Эксперты уточняют, что при формировании курса ЦБ ориентируется на ситуацию на рынке. Стоит отметить, что ранее, несмотря на существенное снижение цен на нефть, российская валюта смогла уверенно укрепиться, а доллар подошел к отметке 61 рубль.
Популярные темы форума
Как выйти из депрессии?
Не люблю пьяных людей продолжение
Женская сторона развода!Продолжаем!
Жизнь есть после развода?????
США ахренели
Бабищи
УРОДЫ С РОЖДЕСТВОМ ВАС.
Бросив старую семь ,это как переехать в новый город.
Требования к мужчине
Третья мировая война будет или нет?