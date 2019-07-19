Запад прижал Украину к ногтю из-за России

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль рассказала о том, что в странах Евросоюза возможен арест счетов и активов Украины. Производиться он будет в рамках исполнения решения суда по делу о компенсации для российской компании "Татнефть".



Для многих украинских политиков идея о том, что страна должна выполнять взятые на себя международные обязательства, будь они политического или экономического характера, не является очевидной. Практически общепринятой для них стала мысль о том, чтобы не платить по счетам, если они связаны с Россией.

Какое-то время международное сообщество не обращало внимания на подобный подход, однако вскоре все же пришлось призвать Киев к ответу. Так, стало известно о возможной блокировке украинских счетов и активов во Франции, Великобритании и США из-за решения о компенсации для российской компании "Татнефть", которое суд принял еще в 2014 году.

"Возможно, нам неприятно его выполнять, но если мы будем этого избегать, то тем самым дадим козыри россиянам для невыполнения решения судов по инвестиционным спорам, инициированным украинскими компаниями", – цитирует издание ZN.ua замглавы Министерства иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елену Зеркаль. Таким образом, Киев, отказываясь платить российской компании, не только рискует своими ценными бумагами, но и ставит под удар интересы украинских предприятий.

Лондонский суд взыскал с Украины 144 млн. $ по иску 2014 г. в пользу российской нефтятой компании "Татнефть" pic.twitter.com/QVvAJZ3lUT — ⭐KrotRus⭐ (@KrotRus) August 22, 2017

Напомним, речь идет о взыскании 144 миллионов долларов в пользу компании "Татнефть" из-за потери доли в "Укрнафте". Решение принял Апелляционный суд Парижа и утвердил Высокий суд в Лондоне.