Запад прижал Украину к ногтю из-за России

Для многих украинских политиков идея о том, что страна должна выполнять взятые на себя международные обязательства, будь они политического или экономического характера, не является очевидной. Практически общепринятой для них стала мысль о том, чтобы не платить по счетам, если они связаны с Россией.
Какое-то время международное сообщество не обращало внимания на подобный подход, однако вскоре все же пришлось призвать Киев к ответу. Так, стало известно о возможной блокировке украинских счетов и активов во Франции, Великобритании и США из-за решения о компенсации для российской компании "Татнефть", которое суд принял еще в 2014 году.
"Возможно, нам неприятно его выполнять, но если мы будем этого избегать, то тем самым дадим козыри россиянам для невыполнения решения судов по инвестиционным спорам, инициированным украинскими компаниями", – цитирует издание ZN.ua замглавы Министерства иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елену Зеркаль. Таким образом, Киев, отказываясь платить российской компании, не только рискует своими ценными бумагами, но и ставит под удар интересы украинских предприятий.
Лондонский суд взыскал с Украины 144 млн. $ по иску 2014 г. в пользу российской нефтятой компании "Татнефть" pic.twitter.com/QVvAJZ3lUT— ⭐KrotRus⭐ (@KrotRus) August 22, 2017
Напомним, речь идет о взыскании 144 миллионов долларов в пользу компании "Татнефть" из-за потери доли в "Укрнафте". Решение принял Апелляционный суд Парижа и утвердил Высокий суд в Лондоне.
Популярные темы форума
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды.
Сняла трусы в метро!
ДЕВУШКИ И ЖЕНЩИНЫ ВАМ НРАВИТСЯ КОГДА МУЖЧИНЫ ВАМ ДАРЯТ ПОДАРКИ?
Как относиться к астрологам?
Как назвать дочь? Вика или Лиза?
Почему завистники-извращенцы ищут слабость?
самые бедные это россияне ,денег нет ,только на мороженное хватает!
Леди Гага увела у Ирины Шейк Бредли Купера
КОРОЛЬ МАЛАЗИИ РАЗВЁЛСЯ С РУССКОЙ КРАСАВИЦЕЙ МОСКВЫ
Главное деньги, все можно купить
Муж стал импотентом
Можно еще раз прожить ту же жизнь?
Послеродовая депрессия
Ненавижу подругу
Сын мой все равно женился на старухе
Любовь война
Висит кожа после похудения
Обманываю его
Внешность ухудшается после родов
Как перестать жрать
Найти мужа на сайте знакомств
Моя подружка стала любовницей шефа.
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛЬ ,ЧТО ЭТО?
кому интересно экскурсия чернобыльская АС?Что за фигня?Неужели это весело?
Ирина Шейк! Россия с тобой!
У бога есть враги?
девственник в 27
Заголовок темы-опрос
Бывают ли собаки трансгендеры?
Россия страна охраников и таксистов!