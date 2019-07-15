Во всех магазинах РФ разрешат снимать наличные на кассе

В России хотят распространить практику снятия наличных на кассах в магазинах на все регионы страны. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на "Известия".
Пока такая услуга есть в магазинах нескольких сетей в отдаленных районах РФ, она предоставляется в тестовом режиме. Сейчас к новой системе подключились сеть сыроварен "Русский пармезан" и Россельхозбанк, отмечается в материале. В Союзе потребителей России в свою очередь поддержали инициативу, отметив, что она не нарушает законодательство РФ, переодет НСН.
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