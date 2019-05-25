С большинством превышенцев банка "Югра" рассчитаются через 2 месяца
Он напомнил, что о намерении вернуть вкладчикам суммы, превышающие 1,4 миллиона рублей, "Комплексные инвестиции" объявили на прошлой неделе.
"Согласно графику, опубликованному в газете "Коммерсант", в первые два месяца возврат своих вкладов получит 21 000 человек, на это будет направлено около одного миллиарда рублей", – сказал Буравков в комментарии "Росбалту".
По его словам, за первый год планируется вернуть деньги тем, чьи суммы превышения составляли менее миллиона рублей. Таких кредиторов – 31 тысяча человек. На это будет направлено около пяти миллиардов рублей.
Ранее "Коммерсант" опубликовал публичную оферту "Комплексных инвестиций". Сообщается, что компания близка к главному акционеру "Югры" Алексею Хотину. Предполагается, то выплаты начнутся в ближайшее время – с 1 июня текущего года.
Напомним, что летом 2017 года Центробанк ввел временное управление в "Югре" в лице Агентства по страхованию вкладов, а затем лишил финансовую организацию лицензии. В конце сентября 2018 года Московский арбитражный суд признал "Югру" банкротом и назначил конкурсное управление сроком на один год.
После отзыва лицензии пострадавшими признали 35 тысяч человек. Суммы их вкладов превышают страховые выплаты – 1,4 миллиона рублей.
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