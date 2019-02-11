Почему "Роснано" не может продать пермский "Новомет"

У "Роснано" возникли трудности с продажей доли в компании "Новомет-Пермь". Планы по передаче актива не могут воплотиться в жизнь вот уже три года.

Американская компания Halliburton пыталась купить пермское предприятие еще в 2016 году, но тогда ФАС не одобрила сделку. Из-за давления, оказываемого на нашу страну на внешнеполитической арене, Россия все неохотнее расстается с активами, которые могли бы быть отнесены к категории стратегических.

Напомним, что в конце 2018 года глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что его фонд в союзе с суверенным фондом Саудовской Аравии Public Investment Fund готов купить 30,76% акций компании "Новомет". Он обозначил и новый срок возможной сделки – февраль 2019 года, но в начале года Дмитриев уже не говорил о сроках, пообещав, что РФПИ и партнеры обязательно подадут соответствующее ходатайство в ФАС, пишут "Известия".





Журналисты издания связались с ФАС и выяснили, что ведомство не получало обращений о приобретении пакета акций "Новомета". Комментарии от "Роснано" и "Новомета" газете получить не удалось, зато в РФПИ сообщили, что, благодаря поддержке фонда, "Новомет" уже поставил в Саудовскую Аравию первое оборудование для нефтедобычи.

Между тем наблюдатели удивлены обещаниями сторон по поводу скорого решения о сделке, ведь ходатайство в ФАС ее участниками еще не подано.

По данным "Известий", новыми владельцами "Новомета" должны стать Российский фонд прямых инвестиций совместно с саудовской государственной нефтяной компанией Saudi Aramco. О том, что у актива "Роснано" в Перми вот-вот появится новый владелец, говорил в конце 2018 года гендиректор "Новомета" Максим Перельман.



"Инвестиционная привлекательность вложения не очевидна. – считает старший аналитик ИК "БКС" Сергей Суверов, – арабские инвесторы очень избирательны, и всегда смотрят на отдачу от своих вложений". ""Новомет" последние несколько лет работал на грани рентабельности. Предприятие показало серьезную прибыль только в 2017 году, что может быть расценено инвесторами как "бумажная" прибыль в рамках подготовки к сделке. Полагать, что саудиты окажутся менее разборчивыми, чем все остальные потенциальные инвесторы – это какой-то расизм", – говорит аналитик.

Также высказался и директор информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев: "Сделки по продаже таких активов иностранным инвесторам либо вовсе не получают одобрения антимонопольных и правительственных органов, либо разрешения выдаются на чрезмерно жестких условиях, фактически блокирующих потенциальное сотрудничество сторон". Эксперт полагает, что на смягчение позиции ФАС мог бы повлиять факт продажи "Новомета" лишь союзникам по ЕАЭС или БРИКС.

Пермское предприятие "Новомет" производит оборудование для нефтедобывающей отрасли, преимущественно электроцентробежные насосы. В России достаточно жесткая конкуренция на этом рынке, аналогичную продукцию выпускают московская компания "Борец", предприятия "Алнас", "Алмаз", "Бугульминский электронасосный завод", "Ижнефтепласт" и другие.