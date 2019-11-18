В долговую яму: кризис на Украине подошел к крайней точке

Ситуация в финансовой сфере Украины накалялась давно, однако в 2019 году появилось большое число маркеров, свидетельствующих, что страна подошла к крайней точке. За ней украинскую власть и общество ждет бездонная долговая яма.
В подтверждение этой точки зрения Татьяна Богдан указала на двукратный рост государственных займов. Кроме того, в период с января по сентябрь 2019 года выросла сумма погашения госдолга, передает "Царьград". Фискальные риски возросли, а долговая зависимость госфинансов приблизилась к предельной отметке.
Одновременно с этим на рынке облигаций внутреннего госзайма возросло число иностранных инвесторов, заметила заведующая отделом государственных финансов Экспертно-аналитического центра Growford. Как подчеркнула эксперт, для украинской экономики это отнюдь не положительная новость.
Украина не может не принять такой закон. Внешний долг чудовищный и они не Америка, напечатать не смогут. Украине делают предложения от которых она не может отказаться. Украинцам внушают что земля для них, но они ничего как раз и не получат, все скупит ЕС за долги.— Александр���� (@PXQbqhPlaUypNRs) November 13, 2019
Из-за прихода иностранцев в эту область риски ликвидности для правительства возрастают. Платежный баланс становится более шатким.
При этом рост доли минусов на долги в затратах бюджета объясняется не активной работой заемщиков для привлечения дополнительного финансирования, а успешным возвратом ранее набранных кредитов. Речь идет о том, что у внутренних и внешних государственных займов оказались аномально высокие ставки.
Согласно мнению экспертов, Украина сегодня представляет собой наглядный пример того, как нельзя управлять страной. Касается это как политического, так и экономического аспектов государственной стратегии.
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