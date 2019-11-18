В долговую яму: кризис на Украине подошел к крайней точке

Ситуация в финансовой сфере Украины накалялась давно, однако в 2019 году появилось большое число маркеров, свидетельствующих, что страна подошла к крайней точке. За ней украинскую власть и общество ждет бездонная долговая яма.

В подтверждение этой точки зрения Татьяна Богдан указала на двукратный рост государственных займов. Кроме того, в период с января по сентябрь 2019 года выросла сумма погашения госдолга, передает "Царьград". Фискальные риски возросли, а долговая зависимость госфинансов приблизилась к предельной отметке.

Одновременно с этим на рынке облигаций внутреннего госзайма возросло число иностранных инвесторов, заметила заведующая отделом государственных финансов Экспертно-аналитического центра Growford. Как подчеркнула эксперт, для украинской экономики это отнюдь не положительная новость.

Украина не может не принять такой закон. Внешний долг чудовищный и они не Америка, напечатать не смогут. Украине делают предложения от которых она не может отказаться. Украинцам внушают что земля для них, но они ничего как раз и не получат, все скупит ЕС за долги.