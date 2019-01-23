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Экономика

"Единая Россия" раскритиковала идею о социальной норме энергопотребления

Фото: www.globallookpress.com
В "Единой России" раскритиковали идею о введении социальных норм энергопотребления. Эту меру в партии назвали несправедливой.
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Социальная норма энергопотребления не решит проблем перекрестного субсидирования и не повысит энергоэффективность. Мало того, такое решение вызовет негативное отношение у граждан. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

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"Если попытаться снять проблему перекрестного субсидирования одномоментно, цены для населения надо поднять в 1,7 раза, что будет несправедливо, вызовет рост социальной напряженности, разгонит инфляцию и сведет на нет экономический эффект от повышения", – заявил единоросс.

Он напомнил, что в июле 2013 года правительство уже предпринимало попытку провести в семи пилотных регионах эксперимент по введению социальной нормы энергопотребления. Но нововведение не прижилось: отношение региональных властей и населения к этой идее было негативное.

Павел Завальный. Фото: er-duma.ru

12 февраля предложение Минэкономразвития о введении норм потребления электроэнергии будет обсуждаться на партийной дискуссионной площадке "Благополучие человека", об этом сообщила координатор площадки Наталья Починок. К обсуждению будут приглашены представители Минрегиона, Минэкономразвития, Минэнерго, регионов и общественности. Перед встречей партия проведет опрос граждан на эту тему. По мнению Починок, к изменению, которое касается миллионов граждан, надо подходить взвешенно.

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что Министерство экономического развития подготовило план реформы по введению социальной нормы энергопотребления. Предлагалась такая схема: если проживающие в одной квартире расходуют в месяц 300 киловатт-час электроэнергии, то тариф остается прежним. При превышении этой нормы плата за электричество будет расти пропорционально потреблению. Также планировалось постепенно отказаться от льготного тарифа для владельцев электроплит.

Позже стало известно, что по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака правительство отложило обсуждение этой темы на неопределенное время.

Автор: Александр Комаров23 января 2019, 20:30

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