"Единая Россия" выявила более 100 нарушений в торговых центрах

"Единая Россия" выявила более 100 нарушений правил противопожарной безопасности в торговых центрах. Итоги специальной акции подвели участники партийного проекта "Народный контроль".

Более полутора тысяч активистов проверяли торговые центры и другие места с массовым пребыванием людей по всей России. Информация о нарушениях оперативно передана в МЧС и собственникам ТРЦ.

"Акция проходила строго по разработанным методическим рекомендациям, в которых подробно был прописан весь операционный процесс проведения мониторинга и взаимодействия с контрольно-надзорными органами", – сообщила координатор партпроекта "Народный контроль" Анна Кувычко.

По ее словам, контролеры во время проверок обращали внимание на наличие огнетушителей на каждом этаже, их внешний вид и срок годности; состояние световых указателей, наличие планов эвакуации и укомплектованность пожарными рукавами и стволами.

Основное нарушение, с которым столкнулись проверяющие, – захламленность путей эвакуации. Больше всего таких случаев было зафиксировано в Кемеровской области, а лучший результат показала Воронежская область.





Партийный проект "Народный контроль" направлен на повышение уровня информированности общественности в сфере продовольственной политики, контроля качества продовольственных товаров и услуг, налаживания производства современной отечественной конкурентоспособной продукции, в том числе в области продовольствия и медицины. Координирует работу проекта депутат Госдумы Анна Кувычко, его общественный совет возглавляет глава автономной некоммерческой организации "Российская система качества" Максим Протасов.