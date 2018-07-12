Безграмотные женщины рушат мировую экономику
Исследователи оценили прирост благосостояния, которое могли бы дать миру женщины, не получившие базового образования. Если бы каждая девочка оканчивала 11 классов, совокупный заработок представительниц прекрасного пола привносил бы в глобальную экономику от 15 до 30 триллионов долларов в год.
Судя по статистке, около 132 миллионов девочек до 17 лет во всем мире не ходят школу. Девять из десяти получают начальное образование, но только три из четырех оканчивают учебное заведение, передает телеканал "360".
В докладе Всемирного банка также указываются социальные преимущества образования. Женщины, окончившие школу, реже сталкиваются с насилием в семье, отличаются более высоким уровнем психологического благополучия, а также имеют хорошую зарплату.
Исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева убеждена: гендерное неравенство не может стать на пути мирового прогресса. "Неравенство в образовании — еще одна проблема, которую можно исправить, и которая обходится миру в триллионы долларов", – резюмировала она.
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