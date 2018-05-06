Ялтинский международный экономический форум – 2019 пройдет в апреле

Глава Крыма Сергей Аксенов провел заседание оргкомитета по подведению итогов IV Ялтинского международного экономического форума. В ходе него, в частности, были определены даты проведения пятого юбилейного форума, который состоится в 2019 году.



По словам руководителя региона, прошедший четвертый Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) продемонстрировал высокий уровень организации и интерес со стороны его участников. Как рассказал Аксенов, в оргкомитет приходят письма благодарности от зарубежных и российских участников.



"Наша командная работа принесла плоды", – подчеркнул глава Крыма, отметив, что при подготовке следующего форума будут ликвидированы имевшиеся ранее шероховатости. "Все процессы можно улучшать до бесконечности, – сказал он. – Именно поэтому к будущему форуму все организационные моменты можно отшлифовать и показать новый уровень проведения мероприятий такого уровня".

Сопредседатель "Деловой России" и оргкомитета четвертого форума Андрей Назаров, в свою очередь, заметил, что прошедшее мероприятие соответствовало всем международным требованиям, в том числе, по масштабности и количеству участников, включая зарубежных. По его словам, число участников по сравнению с 2017 годом выросло практически на треть.

В этом году в Крым для участия в форуме приехали 3122 человека. 612 из них представляли 71 страну мира, 300 – представляли ведущие молодежные движения и организации, 900 участников представляли Крым, остальные – 45 российских регионов.

Андрей Назаров отметил, что в этом году расширилась повестка ЯМЭФ. "Важно, что программа стала задавать вектор дискуссий для других форумов и международных мероприятий, поскольку в нее вошли злободневные вопросы, которые только становятся частью повседневной жизни, – сообщил он. – Это криптовалюты и блокчейн-технологии, цифровая экономика и безопасность, а также механизмы противодействия fake news".

Говоря о повестке предстоящего форума, Назаров рассказал об ожидаемом расширении деловой программы и увеличении числа участников. "Мы ожидаем высокопоставленных гостей, которые в этом году по разным причинам не смогли приехать, – сообщил он. – Что касается программы, в нее по традиции войдут актуальные вопросы экономической и политической повестки".

Оргкомитет решил, что Ялтинский международный экономический форум пройдет 17 – 20 апреля 2019 года. Напомним, ЯМЭФ – ежегодное международное деловое мероприятие, которое проходит в Крыму. Форум входит в четверку крупнейших подобных мероприятий в стране. Его организаторами являются: фонд "Крымконгресс" и Совет министров Крыма при поддержке администрации президента.