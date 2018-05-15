Украина рискует рассориться с Европой
В Минфине Украины сообщили, что от президента страны Петра Порошенко ждут предоставления главе ведомства полномочий на подписание MLI. Затем соглашение должен утвердить парламент.
Министры финансов стран Евросоюза в конце прошлого года составили черный список из 17 государств, отказывающихся сотрудничать с ЕС в сфере налоговой отчетности. Если Украина не примет меры, то может оказаться в перечне. Это, безусловно, охладит отношения Незалежной с Европой.
В список вошли Объединенные Арабские Эмираты, Южная Корея, Бахрейн, Монголия, Тунис и Панама. Есть и серый список из 47 стран, налоговые правила на территории которых не соответствуют стандартам союза. Ранее еврокомиссар по экономическим и социальным вопросам Пьер Московиси заявил, что публикация перечня – первый шаг в решении вопроса с уклонением от налогов.
MLI подписана 80 государствами. В Минфине Украины отметили, что подписание документа позволит Киеву одновременно внести изменения в действующие соглашения об избегании двойного налогообложения.
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