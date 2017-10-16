Запад бросил Украину без денег

Киев пока не договорился с Международным валютным фондом (МВФ) о получении очередного транша. Министр финансов Украины Александр Данилюк надеется, что Запад обеспечит страну деньгами до конца года.

О задержке финансирования со стороны Запада стало известно во время брифинга в Вашингтоне. По словам Данилюка, получение очередного транша от МВФ будет зависеть от договоренностей о цене на газ для населения, сообщает газета "Известия".

Министр финансов подчеркнул, что во время переговоров были зафиксированы определенные цены. Тем не менее диалог по этому поводу продолжается, добавил он. По мнению Данилюка, Украина получит кредит до конца года.

Эксперты сомневаются в том, что Киев в скором времени получит очередной транш. Как сообщает украинское издание "УНИАН" со ссылкой на неофициальные источники в правительственных кругах, страна может не дождаться денег даже в начале следующего года. В пользу этого говорит тот факт, что традиционная комиссия МВФ до сих пор не приехала в Киев, хотя визит планировался еще в конце сентября.

Ранее министр финансов Украины Александр Данилюк отчитался о том, что его ведомство сняло риск возможного дефолта в 2019-2020 годах. По его словам, правительство будет погашать долги за счет сокращения затрат, а не повышения налогов в 2018 году.

