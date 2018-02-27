Курсу доллара предсказали скорое падение

Российский рубль укрепил позиции, поднявшись по отношению к доллару на уровень апреля 2015 года. Аналитики предсказывают дальнейший рост российской валюты.

Росту рубля способствовали несколько факторов: стабильный уровень цен на нефть и изменение кредитного рейтинга России. 24 февраля агентство Standard&Poors повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного (ВВВ-) со стабильным прогнозом. До этого он был спекулятивным (ВВ+).

Утром 27 февраля курс доллара снизился до 55,69 рубля. В то же время евро немного поднялся – до 68,70 рубля. Похожие показатели были зафиксированы в апреле 2015 года – тогда доллар оценивался в 55,55 рубля.

Аналитики считают, что это не предел. Новые антироссийские санкции, которые пообещал глава Минфина США Стивен Мнучин, существенного влияния на курс валют не окажут, уверена замдиректора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева.

"США готовят новые санкции для России. Но они пугали февральскими санкциями, а, по сути, ничего страшного не случилось. Поэтому пока супернегативных сценариев мы не закладываем", – сказала Кокорева.

Аналитик считает, что для рубля сейчас "открывается большой горизонт". В течение месяца-двух российская валюта вырастет по отношению к доллару до отметки 51,5 рубля. Однако более существенного укрепления от рубля ждать не стоит – по мнению эксперта, это его "дно".

При этом в ближайшее время рубль будет крепче по отношению к доллару, чем к евро. "Здесь весь потенциал еще не отыгран. Немножко запаздывает рубль по отношению к евро. Это связано с тем, что сам по себе евро крепче, чем доллар. Тем не менее его рост пока затормозился", - цитирует Кокореву газета "Известия". По словам аналитика, на волне позитива пара евро–рубль может опуститься в район 67 рублей. Но это максимальный потенциал.