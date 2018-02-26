Российский рынок обновляет максимумы
Намного лучше чувствуют себя связанные с сырьём площадки. Российский рынок закончил прошлую неделю обновлением максимумов, и позитивный фон способствует развитию данного ралли. Среди позитивных факторов для российских площадок следует выделить приверженность Саудовской Аравии сохранять ограничения на добычу заметно ниже договорённостей, чтобы стабилизировать рынок. В результате нефть марки Brent поднялась выше $67 за баррель, прибавив за прошлую неделю 2.5 доллара и вернувшись к уровням трёхнедельной давности.
На валютном рынке индекс доллара развернулся к снижению после разворота рынков к росту и завершению фазы необычайно обширного привлечения средств американским казначейством. Сильная макроэкономическая картина позволяет надеяться на дальнейший отскок фондовых площадок в отсутствие глобальных препятствий росту.
На открытии торгов с утра USD/RUB опустилась к отметке 55.90, потеряв 62 копейки, и позитивный внешний фон формирует основу для закрепления ниже важной поддержки на 56.00.
Вместе с тем, пара EUR/RUB начинает неделю около 69.60, и способна продолжить отдаляться от важного круглого уровня 70 на преобладании позитивных настроений на сырьевых площадках. Важным этапом на этой неделе может стать тестирование уровня 69, где располагается важная поддержка перед тестом локальных минимумов на 68.
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