Прогноз рейтинга ГК "Пионер" изменился на позитивный

Standard & Poor's Global Ratings изменило долгосрочный прогноз рейтинга группы компаний "Пионер". Авторитетное рейтинговое агентство повысило его со "стабильного" на "позитивный", оставив сам кредитный рейтинг девелопера на уровне "В-".



Улучшение прогноза "Пионера" связан с наращиванием девелоперского портфеля группой компаний. Это было сделано за счет приобретения земельных участков и старта ряда новых проектов.



По словам экспертов, благодаря этому, ГК смогла обеспечить необходимое финансирование для поддержки роста бизнеса. Одновременно произошло снижение стоимости долга и улучшение ликвидность, сказали эксперты.

Как пояснили в рейтинговом агентстве, пересмотр прогноза отражает мнение аналитиков. Они считают, что смогут повысить рейтинг "Пионера" в случае, если темпы роста его масштабов и рентабельности будут превосходить нынешние ожидания экспертов.

"Компания продолжила расширять свой портфель, который в настоящее время включает два миллиона квадратных метров недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге, на фоне покупки земельных участков и новых проектов на стадии проектирования и строительства", – говорится в сообщении S&P.

Отметим, что в прошлом году в проектах, реализуемых "Пионером", было законтрактовано свыше 140 тысяч "квадратов". Выручка Группы компаний составила 21 миллиард рублей.

Ожидается, что продажи ГК заметно увеличатся на фоне запуска проектов ЖК LIFE-Кутузовский. Другими драйверами роста должны стать новые этапы строительства жилого комплекса LIFE-Ботанический сад, а также реализация других крупных проектов.

Напомним, история Группы компаний "Пионер" начинается с 2001 года. Приоритетное направление деятельности – строительство объектов жилого и коммерческого назначения в Москве и Петербурге. ГК занимается полным циклом строительства и последующей эксплуатацией возведенных объектов (за это отвечает собственная управляющая компания).

"Пионер" успешно развивает концепцию жилья под брендом "Жилые кварталы LIFE". В рамках него строится жилье, которое обладает характеристиками современного жилья комфорт-класса, включая планировки, транспортную доступность, развитую инфраструктуру, экологичность и другие. Также ГК создает современные жилые кварталы и занимается проектами апарт-отелей YE’S.