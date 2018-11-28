Путин развеселил шуткой об убегающем долларе (видео)

У России нет цели отказываться от доллара, но она вынуждена это делать. Владимир Путин пообещал, что резких шагов в этом направлении не будет.

Президент выступает на форуме "Россия зовет!". Обсуждаются разные темы, много времени было уделено экономической ситуации. Россия вынуждена уходить от доллара, но не резко и не во вред себе, заявил президент.

"У нас нет цели уходить от доллара – доллар уходит от нас. И те, кто принимает соответствующие решения, они стреляют себе уже не в ногу, а чуть выше", – пошутил Путин, вызвав в зале смех.

По его словам, нестабильность в расчетах в долларах вызывает желание очень многих экономик мира найти альтернативные резервные валюты и создать независимые от доллара системы расчетов, сообщает РИА Новости.

Путин: У нас нет цели уходить от доллара, доллар уходит от нас. И те, кто принимают такие решения, стреляют себе уже не в ногу, а чуть выше! pic.twitter.com/0jBQIl0d9J — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 28 ноября 2018 г.

Тема отказа от доллара активно обсуждается в России с конца лета 2018 года. На фоне слухов о возможной конвертации валютных вкладов крупнейшие банки потеряли сотни миллионов долларов. Клиенты ВТБ и Сбербанка массово опустошили свои валютные депозиты. Только в августе российские банки лишились полутора миллиардов долларов частных вкладов.

В сентябре Сбербанку даже пришлось в срочном порядке повышать ставки по валютным вкладам, чтобы вернуть клиентов. Глава Сбербанка Герман Греф поспешил успокоить вкладчиков, заявив, что от доллара никто не отказывается. Такие меры не рассматривались и не рассматриваются ни в каких даже самых страшных сценариях, заявил Греф.