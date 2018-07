Паникующий Трамп обвалил курс рубля одной фразой

Дональд Трамп – самый жесткий по отношению к России американский президент – других таки в США еще не было. В этом убежден сам американский лидер, он так и написал в своем Twitter. Именно поэтому, считает Трамп, Москва может поддержать демократов – и русские хакеры выберут их в конгресс вместо республиканцев.

"Я очень обеспокоен тем, что Россия будет очень сильно стараться повлиять на предстоящие выборы. Основываясь на том факте, что ни один президент не был более жестким в отношении России, чем я, они будут очень сильно поддерживать демократов. Они определенно не хотят Трампа!", – написал президент США.

При этом 24 июля в Совете по нацбезопасности США подтвердили планы проведения новой встречи Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. В тот же день замминистра внутренней безопасности США Кристофер Кребс сообщил, что американская разведка не располагает информацией о вмешательстве Москвы в кампанию по выборам 2018 года в Палату представителей и сенат Конгресса США, пишет "Комсомольская правда".

I’m very concerned that Russia will be fighting very hard to have an impact on the upcoming Election. Based on the fact that no President has been tougher on Russia than me, they will be pushing very hard for the Democrats. They definitely don’t want Trump!