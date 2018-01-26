Россияне довели министра Орешкина до бессонницы

Министр экономического развития России Максим Орешкин на одной из сессий на Всемирном экономическом форуме в Давосе рассказал о том, что ему не дает спать по ночам. Он беспокоится о россиянах.

Модератор задал вопрос министру о том, какая мысль не дает ему уснуть по ночам. Орешкин ответил, что это качество жизни в городах России, передает РИА ФАН.

По мнению министра экономики, "чтобы быть конкурентоспособным через пять, десять, 15 лет, необходимо, чтобы талантливые люди оставались в России… качество жизни крайне важно", – цитирует политика Ura.ru.

Ранее Максим Орешкин выразил уверенность, что российская экономика может расти темпами уровня среднемировых значений. При этом он добавил, что ключевым вызовом для этого сейчас является демографический аспект.

Добавим, что команда главы Минэкономразвития Максима Орешкина планирует провести в 2018-2024 годах трехчастную систему реформ, в рамках которой предполагается рост инвестактивности, производительности труда и численности занятых граждан. При этом, по данным издания, ждать существенных изменений в экономике России в ближайшее время не стоит.

Орешкин: Реальные доходы россиян в январе увеличились на 8,1%, рост наблюдается впервые за 2 г

А, список этих россиян можно озвучить? — Nina (@nina_ninysha) 16 марта 2017 г.

В январе этого года эксперты Финансового университета рассказали о том, в каких крупных и средних городах России лучше всего жить. По результатам исследования за 2017 год, посвященного качеству жизни, лидером рейтинга стала Тюмень. В список также вошли Грозный, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Краснодар, Новосибирск, Кемерово, Хабаровск и Красноярск.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин отметил конец экономической рецессии в стране. На встрече с представителями российского бизнеса глава государства заявил, что ВВП России в январе-ноябре минувшего года вырос на 1,4%.