Астана развязала железнодорожную войну с Москвой

Железнодорожный конфликт между Москвой и Астаной набирает обороты. Суть его в том, что Казахстан не допускает на свою территорию российские инновационные вагоны. В РЖД подчеркивают, что такие действия противоречат соглашениям, заключенным в рамках ЕАЭС.

Ситуация, сложившаяся на железных дорогах партнеров по Евроазиатскому экономическому сообществу, удостоится обсуждения на высоком уровне. 8 сентября в Казахстан прибывает российский вице-премьер Аркадий Дворкович, он встретится с премьером страны Бакытжаном Сагинтаевым.

Если расшифровать написанные официальным языком письма, вырисовывается следующая картина. В апреле казахстанская сторона уведомила ОАО РЖД, что ее инфраструктура не готова принять российские инновационные вагоны с нагрузкой 25 тонн на ось. В результате РЖД запретило подачу таких вагонов в Казахстан либо транзитом через страну.

Но и в самом Казахстане есть более 5 тысяч инновационных вагонов, закупленных в Китае. Они немного легче российских и, по утверждению казахстанских железнодорожников, их пути выдерживают. Однако Россия ранее отказалась принимать вагоны – и именно с этим эксперты связывают закрытие сетей восточного соседа для железнодорожных инноваций из России. Астана, правда, подобные обвинения отрицает.

Как пишет "КоммерсантЪ", запрет ОАО РЖД на подачу российских вагонов давно снят, но партнеры так и не пропускают их в Казахстан. А тем временем в России масштабная проверка Ространснадзора выявила более 1 тысячи неисправных казахских вагонов, в том числе запрещенных – с китайской боковой рамой. Как отмечает издание, это нарушение может повлечь меры в отношении руководства Центральной дирекции инфраструктуры ОАО РЖД.

В РЖД официально заявили, что запреты Казахстана "противоречат требованиям регламента Таможенного союза, принципам и правилам технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и России". А началось все с того, что казахстанская сторона, без согласования с партнерами и испытаний, стала использовать китайские вагоны – создав тем самым, по мнению российских железнодорожников, опасный прецедент.