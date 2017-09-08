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Экономика

Астана развязала железнодорожную войну с Москвой

Фото: wikipedia.org/Вадим Анохин
Железнодорожный конфликт между Москвой и Астаной набирает обороты. Суть его в том, что Казахстан не допускает на свою территорию российские инновационные вагоны. В РЖД подчеркивают, что такие действия противоречат соглашениям, заключенным в рамках ЕАЭС.
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Ситуация, сложившаяся на железных дорогах партнеров по Евроазиатскому экономическому сообществу, удостоится обсуждения на высоком уровне. 8 сентября в Казахстан прибывает российский вице-премьер Аркадий Дворкович, он встретится с премьером страны Бакытжаном Сагинтаевым.

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Если расшифровать написанные официальным языком письма, вырисовывается следующая картина. В апреле казахстанская сторона уведомила ОАО РЖД, что ее инфраструктура не готова принять российские инновационные вагоны с нагрузкой 25 тонн на ось. В результате РЖД запретило подачу таких вагонов в Казахстан либо транзитом через страну.

Но и в самом Казахстане есть более 5 тысяч инновационных вагонов, закупленных в Китае. Они немного легче российских и, по утверждению казахстанских железнодорожников, их пути выдерживают. Однако Россия ранее отказалась принимать вагоны – и именно с этим эксперты связывают закрытие сетей восточного соседа для железнодорожных инноваций из России. Астана, правда, подобные обвинения отрицает.

Фото: rzd.ru

Как пишет "КоммерсантЪ", запрет ОАО РЖД на подачу российских вагонов давно снят, но партнеры так и не пропускают их в Казахстан. А тем временем в России масштабная проверка Ространснадзора выявила более 1 тысячи неисправных казахских вагонов, в том числе запрещенных – с китайской боковой рамой. Как отмечает издание, это нарушение может повлечь меры в отношении руководства Центральной дирекции инфраструктуры ОАО РЖД.

В РЖД официально заявили, что запреты Казахстана "противоречат требованиям регламента Таможенного союза, принципам и правилам технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и России". А началось все с того, что казахстанская сторона, без согласования с партнерами и испытаний, стала использовать китайские вагоны – создав тем самым, по мнению российских железнодорожников, опасный прецедент.

Автор: Андрей Евлампиев8 сентября 2017, 11:39

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