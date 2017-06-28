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Lifestyle

Казахстан становится новой туристической Меккой

ЭКСПО-2017. Астана, Казахстан. Фото: GLOBAL LOOK press/ Lu Jinbo
В рамках всемирной выставки ЭКСПО-2017 "Энергия будущего" в Астане прошла международная конференция "Туризм и энергия будущего: Сокращение выбросов СО2". Участие в ней приняли генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО), представители правительства Казахстана, министры туризма из стран-членов объединения.
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По мнению генерального секретаря ЮНВТО Талеба Рифаи, есть все основания полагать, что Казахстан звездой международного туризма. Оптимизм главы Всемирной туристской организации ООН разделяют и национальные власти страны. Как отметил первый вице-премьер Казахстана Аскар Мамин, республика богата историей, природой и ресурсами.

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"На древнем Шелковом пути создана инфраструктурная сеть, которая способствует росту количества туристов. Мы планируем увеличить долю туризма в стране до 8 процентов к ВВП к 2025 году", – сказал он. Вице-премьер подчеркнул, что конференция должна стать платформой для конструктивных дискуссий, с тем, чтобы можно было найти инновационные решения в туристской отрасли.

Талеб Рифаи напомнил, что путешествия и туризм сегодня стали глобальным драйвером трансформации. В 2016 году было 1,235 миллиарда туристов, которые пересекали международные границы – то есть, каждый шестой человек на Земле. Туризм уже генерирует 3,2 миллиарда долларов расходов каждый день, создавая 10% мирового ВВП, и 30% мировой торговли и услуг.

ЭКСПО-2017. Астана, Казахстан. Фото: GLOBAL LOOK press/ Lu Jinbo

Генсек ЮНВТО призвал в 2017 году, который объявлен ООН Международным годом устойчивого туризма и развития, прикладывать все усилия, чтобы усиливать роль туризма во всех сферах. Он подчеркнул, что выставка ЭКСПО-2017, проходящая в Казахстане, помогла Астане стать направление мирового уровня для туристов.

По словам министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы, в Казахстане разработана концепция развития туризма. Она предусматривает развитие шести кластеров: "Астана – сердце Евразии", "Алматы – свободная культурная зона Казахстана", "Жемчужина Алтая", "Возрождение Великого Шелкового пути", "Каспийские ворота" и "Единство природы и кочевой культуры". 

Наиболее перспективными видами туризма для Казахстана признаны культурно-познавательный и этнографический туризм, событийный и кемпинговый автотуризм, охотничье-трофейный, спортивный и экотуризм. Особые надежды в этом вопросе возлагаются на Астану. Ожидается, что ее будут ежегодно посещать до миллиона иностраннцев.

ЭКСПО-2017. Астана, Казахстан. Фото: GLOBAL LOOK press/ Lu Jinbo

"Буквально на днях авторитетное британское издание "The Telegraph" признало, что у Астаны есть все шансы стать одним из привлекательных городов для туризма, заявил аким столицы Асет Исекешев. – Понятно, что нужно не просто развивать туризм, а определить четкие ниши и двигаться по этим направлениям". Так, планируется на базе Астаны будет сформирован туристический кластер с учетом близлежащих курортов.

На протяжении двух, что продолжалась конференция, ее участники обсуждали не только туристическую сферу. Одной из важных тем стало снижение уровня выброса производных углерода в атмосферу. Большой интерес вызвала тематика круглого стола: "Инновационная бизнес-модель для низкоуглеродного развития – цифровая революция". Итогом конференции стали рекомендации по достижению сокращения выбросов углерода в сфере туризма.

При этом, глава ЮНВТО не ограничился участием в конференции, а успел провести встречу с членами правительства, где обсуждалась новая Концепция развития туризма. По словам Талеб Рифаи, есть три пункта, которые помогают привлечь туристов. Первое – облегчение получения виз и максимальное открытие воздушного пространства страны. Второе – развитие и продвижение имиджа страны. Третье – повышения уровня персонала. "Мы очень сильно заинтересованы и полны решимости поддерживать Казахстан и сделать так, чтобы эта страна была самым лучшим туристическим направлением в мире", – заверил он.

Между тем, Казахстан активно развивает международный туризм с соседними странами. Так, уже около 70 туроператоров работает по ADS-визам (Approved Destination Status), то есть, с группами туристов из Китая. В республике прекрасно понимают, что за гостей из Поднебесной надо бороться. Ведь именно они, по оценкам экспертов, с каждым годом все больше разъезжают по миру и больше других тратят денег.

28 июня 2017, 19:36

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