В Сети посмеялись над коврами в аэропорту Алма-Аты
Фотографии ковров бордового цвета опубликовал пользователь соцсети Facebook по имени Евгений Переверзев, пишет Lenta.ru. На одном из снимков видно, что на покрытии также прикреплена табличка с надписью "Не наступать".
"Господи, ну когда же умрет совок в нашей жизни?" (здесь и далее стиль и орфография автора сохранены – прим. ред.) – посетовал мужчина, вероятно, имея в виду, что этот предмет интерьера был особенно популярен в советское время. Нелепый предмет интерьера сразу же вызвал бурный интерес у других пользователей, которые стали гадать, зачем же он нужен в аэропорту.
"Это ковры самолеты. У Эйр Астаны пополнение в авиапарке. Летают только весной и летом и только в южной части земного полушария", – пошутил один из пользователей. "А если полежать, то технически, не нарушил. Можно тел приложить на листке и написать: "чистим ковры, быстро и качественно, Администрация аэропорта", – добавил другой.
Некоторые блогеры также предположили, что ковры положили на тот случай, если самолет задерживается – чтобы пассажиры могли отдохнуть. Другие шутливо заявили, что на стенах они смотрелись бы лучше. Впрочем, часть комментаторов не поняла удивления автора снимка и заявила, что ковры нужны для проведения намаза – религиозного обряда мусульман.
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