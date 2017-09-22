Установлена причина падения курса доллара

Российская нацвалюта продемонстрировала укрепление к американской почти на восемь копеек и торговалась к 22 сентября на отметке 57,60 рублей за доллар США. По последним данным Центробанка России, с начала года рубль укрепился на 4,8%.

Российский рубль на торгах Московской валютной биржи укреплялся к доллару и поддержал рост. Причиной стали не только внешние факторы – рекордные за последние пять месяцев цены на нефть, но и предстоящие налоговые отчисления в бюджет, пишет RT. Кстати, стоимость барреля перевалила за 56 долларов.

"Из числа положительных факторов ключевым являются текущие нефтяные котировки. В течение этой недели стоимость марки Brent поднималась выше 56 долларов за баррель. Это оказывает основную поддержку рублю", – прокомментировал укрепление национальной валюты эксперт аналитического отдела ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

В настоящее время на рынке переизбыток нефти. Это может привести к дополнительному росту цен на энергосырье.

"Сам факт достаточно резкого и мощного движения по котировкам нефти марок Brent и WTI создает риски коррекции, что может отразиться на рубле. В целом ситуация остается стабильной. Я думаю, что курсовая динамика сохранится в пределах одного рубля", – отметил начальник аналитического отдела ИК "Велес Капитал" Иван Манаенко.

Эксперты считают, что в ближайший месяц курс доллара будет колебаться в диапазоне 56-58 рублей. Дальнейшая судьба российской валюты будет зависеть от нефтяных котировок. Пока цены на нефть Brent не преодолеют отметки в 57 долларов за баррель, о дальнейшем укреплении рубля говорить преждевременно, пишет RT. Минэкономразвития в уточненном среднесрочном прогнозе ожидает на конец 2017 года курс на уровне 63 рубля за доллар США. Ранее говорили о 68 рублях за единицу американской валюты.