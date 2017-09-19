Курс доллара ждет резкое падение

Несмотря на все усилия США, доллар продолжает падать. Это происходит по той причине, что Федеральная резервная служба страны уже второй раз поднимает только ставку, оставляя нетронутым баланс.

Эксперты считают, что американская валюта упадет до уровня апреля 2017 года, не затронув при этом экономики развивающихся стран. А рубль, наоборот, растет. Экономисты прогнозируют курс 56,5-57 рублей за доллар уже к концу октября. Укреплению нашей денежной единицы способствует рост экономики, который по итогам первого полугодия составил 1,5%, высокий уровень деловой активности и низкая инфляция – сейчас она держится на отметке 3,3%.

Кроме того, росту рубля благоприятствуют цены на нефть. Их нельзя назвать высокими, но они стабильно держатся на отметке 55 долларов за баррель. Соглашение ОПЕК+ по обеспечению равновесия на рынке нефти действует до начала 2018 года, поэтому резких колебаний курса валюты можно не бояться, цитирует "Российская газета" Анну Кокореву, заместителя директора аналитического департамента "Альпари".

Еще одним фактором, поддерживающим рубль, стала относительно спокойная геополитическая обстановка. Конечно, невозможно сказать, что негатива нет совсем, но, по сравнению с ситуацией прошлых годов, сегодняшнюю эксперты называют умеренно позитивной.

Что касается отношения рубля к евро, то тут рост нашей денежной единицы не такой ощутимый – это связано со стабильным укреплением европейской валюты. В результате улучшений в экономике Евросоюза Европейский центральный банк постепенно уничтожает монетарную политику, что вместе с устойчивым ростом ВВП позволяет евро чувствовать себя уверенно на рынке. Экономисты ожидают курс 67-68 рублей за европейскую валюту к концу сентября.