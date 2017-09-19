Курс доллара ждет резкое падение

Умер Зураб Соткилава Шоу "Голос" Интервью Эксклюзивы Dni.Ru "Дом-2"

Самое читаемое

Агутин о смертельном урагане "Ирма": Я не смог спасти дочь
Муж развелся с Бледанс и нашел новую любовь
Нагиев готовил убийство Пугачевой
Шубская веселится на свадьбе после смерти Глаголевой
У беременной Кейт Миддлтон смертельное осложнение
партнеры
Вторник 19 сентября
Лента новостей
12:32
На Украине нашли самую старую жительницу планеты
12:21
Частый секс разрушает отношения в семье
12:19
Любовница пожаловалась на похотливого попа из "Дома-2"
12:14
Под Петербургом боевой вертолет дал ракетный залп по зрителям
11:53
Выпросивший подачку Порошенко стал угрозой для Европы
11:53
Мечтавшая стать "чудо-женщиной" модель удалила себе 6 ребер
11:50
Крутой об уходе Аллегровой со сцены: Она просто устала
11:46
Модная Чурикова в 73 года блеснула на премии
11:43
У Табакова роман с молодой актрисой
11:41
Под Архангельском пенсионера забили и сожгли из-за зарядного устройства
11:29
Возвращение планеты-убийцы напугало землян
11:23
Легкоатлета Иванова убили из-за девушки на глазах у двух друзей
11:17
Пенсионерку осудили за жестокое убийство кошек
11:06
Рак и ожирение вызывает одна и та же причина
11:05
Энергетики Тюмени отстояли свою честь
10:44
В ДТП с верблюдом погибли пять человек
10:28
Smart Brabus ForFour: автомобиль для городского щеголя
10:25
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды
10:22
В Москве зарезали 23-летнего спортсмена
10:13
41-летняя Екатерина Гусева показала живот
10:11
Секреты кабинетов Путина и Медведева
09:52
Как заманить женщину в постель
09:46
Попавшей под поезд школьнице удалось выжить
09:39
Маликов покорил публику сексуальным видом
09:37
Обвиняемый в убийстве чемпиона мира в Хабаровске сдался властям
09:24
На юге Москвы после падения из окна погибла женщина
09:15
Журналисты "Известий" пострадали от телефонных террористов
09:11
Трое детей нелепо погибли во время игры (видео)
08:52
Бузова довела до тошноты своей выходкой на "Доме-2"
08:48
В Москве у безработного отобрали Mercedes за 4,5 млн
08:41
Россия готовится к отправке Меркель в Сибирь
08:29
Лавров оставил Киев без шанса на провокацию
08:23
Пугачева с размахом отметила день рождения двойняшек
08:16
Порошенко выпросил для голодающей Украины летальное оружие
07:54
В банке на юго-востоке Москвы произошел взрыв
22:04
Душа истощенного Караченцова хочет освободиться
22:02
Дуров попал в скандал из-за женщины
21:58
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды
21:54
Мать Сати Казановой плачет из-за сплетен
21:45
В столице эвакуировали ТЦ "Метрополис"
21:24
На юге Москвы произошло заказное убийство
21:18
В Сети сообщили о нападении на солиста "Танцы минус"
21:09
Кремль расстроил планы наивного Трампа
21:08
Украинка довела Шарапову до бешенства
20:47
От Меньщикова из "Дома-2" ушла жена с детьми
20:44
В Москве два человека погибли под колесами электричек
20:40
Заступившемуся за девушек охраннику отрезали ухо
20:15
В аварии на западе Москвы разбилась 10-летняя девочка
20:07
Порногигант снял презентацию в стиле iPhone (видео)
19:50
Саакашвили в суде внезапно заговорил по-русски
19:48
Губин рассказал Кудрявцевой о своих изменах
19:29
В Москве кидавшийся яйцами мальчик выпал с балкона
19:14
Путин скорбит в связи с кончиной Соткилавы
19:06
В Киеве пофантазировали о походе на Москву
19:00
Тяжелобольного Караченцова выкатили из нейрохирургии в инвалидном кресле
18:51
Крокодил убил заклинателя рептилий (видео)
18:41
В центре Москвы случилась массовая авария
18:34
Больная раком певица в мучениях пошла на риск
18:33
Группа Rammstein опровергла слухи о распаде
18:33
Максакова ответила на дерзкие нападки Собчак
18:22
Названы сроки глобальной климатической катастрофы
18:12
"Жди меня" кардинально изменится после ухода с Первого канала
17:58
Фильм Джоли отправили на "Оскар" от Камбоджи
17:39
В Москве поймали маньяка-лизуна из McDonalds
17:20
В московском метро неизвестный распылил газ
17:20
Воля разоткровенничался после постельной сцены с Харламовым
17:17
Как рак убивал Зураба Соткилаву
17:10
Путин нанес Порошенко неожиданный "удар в бороду"
17:08
Блогеру Хованскому выбили дверь
16:57
Суд по майской бойне в Одессе завершился фарсом
16:42
Сухоруков увез Мамун из больницы после отравления
16:41
Украинский священник собрался на войну с Россией
16:35
Назван виновник смерти дочери известного ведущего
16:25
Соблазнительная Нетребко отметила 46-летие
16:19
На Украине раскрыли правду об оккупации НАТО
16:13
Пьяный поп-матерщинник стал восходящей звездой Сети
15:58
В "Зарядье" появится панорамный ресторан
15:27
Народ молится за госпитализированного Караченцова
15:23
В Берлине застрелили россиянина
15:21
Отвязное поведение бесстыжей Голубкиной вызвало оторопь
15:15
Умер экс-нападающий "Спартака"
15:09
Семейную пару жестоко избили за плохой отзыв о ресторане
15:02
Соловьев грубо поставил Тинькова на место
14:59
Группа Rammstein завершила карьеру
14:43
Неожиданные подробности кровавой драки Глинникова с невестой
14:34
Француз застрелил 13-летнего внука на охоте
14:33
Чем богат Иосиф Пригожин
14:19
Путин уберег себя от слезливых истерик Порошенко
14:18
Крутой утер нос Лепсу на конференции
14:15
Опять Одесса: страшные последствия пожара в детском лагере
14:12
На трассе "Дон" произошло жуткое ДТП
14:04
Приезжий из Узбекистана порезал женщину в храме на севере Москвы
14:02
"Голые" свитера свели покупателей с ума
13:56
В NASA прекратили эксперимент по жизни на Марсе
13:47
Звезду "Дома-2" заставили пожалеть о своем поступке
13:46
Как нажиться на других
13:34
В доме на северо-востоке Москвы нашли бомбу
13:13
Трусливый Саакашвили получил новый приказ от США
13:10
Шубскую обвинили в пиаре после смерти Глаголевой
13:04
Найден еще один спутник Земли
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

68-летняя Пугачева в соблазнительном мини развлекла сына миллиардера
Бузова довела до тошноты своей выходкой на "Доме-2"
Алла Пугачева ослепла из-за осложнения после гриппа
Нагиев прилюдно заговорил о крамольных фотографиях Бузовой
Иван Ургант возмутил циничной шуткой о Великой Отечественной войне
Неожиданные подробности кровавой драки Глинникова с невестой
Экономика

Курс доллара ждет резкое падение

Фото: GLOBAL LOOK press
Несмотря на все усилия США, доллар продолжает падать. Это происходит по той причине, что Федеральная резервная служба страны уже второй раз поднимает только ставку, оставляя нетронутым баланс.
прочитано 2540 раз

Эксперты считают, что американская валюта упадет до уровня апреля 2017 года, не затронув при этом экономики развивающихся стран. А рубль, наоборот, растет. Экономисты прогнозируют курс 56,5-57 рублей за доллар уже к концу октября. Укреплению нашей денежной единицы способствует рост экономики, который по итогам первого полугодия составил 1,5%, высокий уровень деловой активности и низкая инфляция – сейчас она держится на отметке 3,3%.

ПО ТЕМЕ

Курс доллара показал рекордное падение

Стоит ли гоняться за валютой

Сюжеты Курс рубля

Кроме того, росту рубля благоприятствуют цены на нефть. Их нельзя назвать высокими, но они стабильно держатся на отметке 55 долларов за баррель. Соглашение ОПЕК+ по обеспечению равновесия на рынке нефти действует до начала 2018 года, поэтому резких колебаний курса валюты можно не бояться, цитирует "Российская газета" Анну Кокореву, заместителя директора аналитического департамента "Альпари".

Еще одним фактором, поддерживающим рубль, стала относительно спокойная геополитическая обстановка. Конечно, невозможно сказать, что негатива нет совсем, но, по сравнению с ситуацией прошлых годов, сегодняшнюю эксперты называют умеренно позитивной.

Что касается отношения рубля к евро, то тут рост нашей денежной единицы не такой ощутимый – это связано со стабильным укреплением европейской валюты. В результате улучшений в экономике Евросоюза Европейский центральный банк постепенно уничтожает монетарную политику, что вместе с устойчивым ростом ВВП позволяет евро чувствовать себя уверенно на рынке. Экономисты ожидают курс 67-68 рублей за европейскую валюту к концу сентября. 

Автор: Михаил Войцеховский19 сентября 2017, 08:56

комментарии

Политика

Кремль расстроил планы наивного Трампа
Саакашвили в суде внезапно заговорил по-русски
В Киеве пофантазировали о походе на Москву
Путин нанес Порошенко неожиданный "удар в бороду"

Шоу-бизнес

Больной раком Хворостовкий не может петь
Любовница пожаловалась на похотливого попа из "Дома-2"
Крутой об уходе Аллегровой со сцены: Она просто устала
У Табакова роман с молодой актрисой

Проишествия

Заступившемуся за девушек охраннику отрезали ухо
Крокодил убил заклинателя рептилий (видео)
В Москве поймали маньяка-лизуна из McDonalds
Назван виновник смерти дочери известного ведущего

Lifestyle

Кобзон раскрыл предсмертные планы Соткилавы
Садальский возмутил шуткой о "Матильде"
Больной Табаков вышел на сцену после укола
Михалкова подловили на двуличии из-за скандала с "Матильдой"
Шоу-бизнес

Бузова довела до тошноты своей выходкой на "Доме-2"

Даже для такого скандального проекта поступок ведущей стал перебором
Шоу-бизнес

Маликов покорил публику сексуальным видом

Исполнитель опубликовал фото себя в неожиданном образе
Шоу-бизнес

У Табакова роман с молодой актрисой

Актер счастлив в новых отношениях
Шоу-бизнес

Крутой об уходе Аллегровой со сцены: Она просто устала

Композитор объяснил желание певицы прекратить гастролировать

Гороскоп

Душа истощенного Караченцова хочет освободиться
Гороскоп с 18 по 24 сентября
Бледанс снова выйдет замуж
Кейт Миддлтон пообещали мальчика

Фоторепортажи

Соблазнительная Нетребко отметила 46-летие
Навка закатила шикарный праздник для дочери
Что случилось с грудью известной модели
Лучшие роли Владимира Меньшова

Спорт

Украинка довела Шарапову до бешенства
Мария Кириленко показала ребенка после тайных родов
Слепцова после жуткой аварии: Нашей Ольге досталось
Рогозин пристыдил Овечкина за отказ от Олимпиады

Регионы

Пьяный поп-матерщинник стал восходящей звездой Сети
"Почта России" оказалась в центре громкого скандала
Хирург надавал подзатыльников потерявшему глаз ветерану
Региональные выборы: битва стратегий
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru