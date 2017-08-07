Детские сады стали для россиян дороже

Ежемесячная плата в дошкольных учреждениях выросла на 16,5%. Это связано с общей экономической обстановкой в стране.

По словам замдиректора Института отраслевого менеджмента РАНХиГС, кандидата экономических наук Елены Косаревой теоретически государство может устанавливать любую стоимость за услуги детсадов. Ведь львиная их доля являются муниципальными.

Эксперты Института образования НИУ ВШЭ опросили почти две тысячи родителей и выяснили, что если в 2014 году стоимость муниципальных и частных садов отличалась в семь раз, то теперь – в пять, передает газета "Известия".

Елена Косарева связывает повышение стоимости услуг государственных детсадов с общей экономической обстановкой в стране. А отличие в стоимости объясняют разными условиями функционирования частных и государственных детсадов.

Публикация от Ann Posternak (@ann_posternak) Авг 6 2017 в 7:12 PDT

По словам директора Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС, доктора экономических наук Татьяны Клячко, количество частных садов на рынке дошкольного образования составляет на сегодняшний день всего около 5%. При этом часто родители отдают детей в дорогие детсады вынужденно — пока ждут места в муниципальном.

При этом, по данным специалистов НИУ ВШЭ, родители, чьи дети посещают частные детские сады, намного реже вносят дополнительные средства на нужды дошкольной организации, чем те, кто отдал ребенка на поруки в государственные учреждения.



По данным экспертов, чаще всего россияне отдают детей в сады в возрасте трех лет (27,5%). В два года в садик начинают ходить 21,7% детей. Еще 16% малышей вовсе не ходят в детсадики.